Kateřina Francová

Místní obyvatelé Camiguinu přezdívají ostrov zrozený z ohně. To kvůli sopečné činnosti, díky níž vznikl. Vnitrozemí je poseté vrcholky sedmi sopek, z nichž jedna je stále považována za aktivní. Mount Hibok-Hibok se zvedá do výšky 1332 metrů a její poslední velká erupce proběhla v roce 1951. Fyzicky zdatní jednici se mohou na vrchol sopky vydat s jedním z místních zkušených průvodců. Je to náročný trek hustou džunglí, za nějž ale budete odměněni pěknými výhledy do okolí. Tedy v případě, že se kolem vrcholu nebudou držet mraky.

Pohled ze stezky na Mt.Vulcan

FOTO: Kateřina Francová

Mnohem snadnějším a kratším trekem je výstup po staré poutní stezce vinoucí se po svahu sopky Mount Vulcan. Stezka dlouhá 1,5 kilometru začíná hned u hlavní silnice, která lemuje ostrov po obvodu, a po cestě nahoru minete čtrnáct sousoší znázorňujících křížovou cestu. Tu zde místní obyvatelstvo vybudovalo jako memento na dramatické události roku 1871, kdy se Mt. Vulcan zrodil.

Ačkoliv se jedná o nejmladší camiguinskou sopku, místní ji mnohdy označují jako Old Volcano. Vznik sopky byl doprovázený silným zemětřesením, které způsobilo zkázu okolních vesnic a sesuv hřbitova do moře. Na místě, kde hřbitov stával, je dnes vztyčen velký bílý kříž, který je viditelný jak ze silnice, tak i ze svahů Mt. Vulcan.

Symbolem Sunken Cemetery je velký bílý kříž.

FOTO: Kateřina Francová

Toto místo dnes nese příznačný název Sunken Cemetery (Potopený hřbitov). Potopený hřbitov je jedním ze symbolů ostrova a jeho návštěvu nelze vynechat. Velkým lákadlem a zážitkem je zde možnost šnorchlování kolem vztyčeného kříže. Ačkoliv od sesuvu hřbitova pod mořskou hladinu uběhla spousta času a většina náhrobků obrostla barevnými korály, stále ještě lze pod hladinou spatřit několik starých křížů.

K unikátnímu minerálnímu prameni



Ostrov Camiguin není nijak velký. Po obvodu jej lze na skútru objet asi za tři hodiny. Kopcovité vnitrozemí je porostlé hustou tropickou vegetací a v ní se ukrývá nejen několik vesnic, ale i vodopády. Tím nejvyšším je 75 metrů vysoký Katibawasan Falls padající do kaňonu ukrytého v džungli. Dalším zajímavým vodopádem, ke kterému se lze dostat na motorce, je 25 metrů vysoký Tuasan Falls.

Katibawasan Falls

FOTO: Kateřina Francová

Tuasan Falls

FOTO: Kateřina Francová

Se sopečnou činností je mnohdy spojen i výskyt termálních a minerálních pramenů. Na Camiguinu jich je hned několik a místní obyvatelstvo se s oblibou v pramenech koupe a pořádá u nich rodinné pikniky.

Ardent Hibok-Hibok Hot Springs, nacházející se ve vnitrozemí jen pár kilometrů od správního města Mambajao, jsou jedinými termálními prameny na ostrově. Voda vyvěrající ze země má teplotu okolo 40 stupňů Celsia a protéká čtyřmi bazény, kde se mísí s chladnější vodou. Kvůli horkému podnebí, které na Filipínách panuje, se areál termálních pramenů zaplní návštěvníky spíše až navečer a během chladnějších deštivých dní.

Osvěžující koupel během horkých slunečných dní nabízejí studené prameny Santo Niño Cold Springs. Studená voda z pramenů se opět hromadí v několika uměle vybudovaných bazénech. V jednom z nich správce vybudoval rybí spa a za poplatek si zde můžeme nechat okusovat chodidla malými rybkami.

Minerální prameny Bura Soda Cold Springs nabízejí koupání v minerálce.

FOTO: Kateřina Francová

Opravdovou kuriozitou Camiguinu jsou prameny Bura Soda Cold Springs. Je to jediné místo na Filipínách, kde je možné si zaplavat v minerálce. Minerální prameny se nacházejí ve vnitrozemí nedaleko Santo Niño Cold Springs a kromě toho, že vás plavání v průzračně čisté vodě osvěží, můžeme se jí i z jednoho z kohoutků bez starostí napít.

Za plážemi na jiné ostrovy



Samotný Camiguin sice nemůže nabídnout nádherné bělostné pláže, protože pobřeží ostrova je tvořeno tmavým sopečným pískem, to ale neznamená, že si zde nelze připadat jako v ráji. Jen pár stovek metrů od břehů ostrova se z moře totiž zvedá miniaturní ostrůvek White Island, který dostal název právě po bělostném písku, který jej pokrývá.

Spíše než ostrov je to písečná výspa, jejíž tvar se mění v závislosti na působení mořských proudů. Neroste na něm žádná vegetace, ani tam nestojí žádný stánek s občerstvením. White Island je patří k nejoblíbenějším výletním místům hlavně z toho důvodu, že se nám odtud nabídne nádherné panorama sopečného Camiguinu. Navíc okolní moře hraje všemi odstíny modré.

Ostrůvek White Island je v podstatě jen bělostná pláž bez vegetace.

FOTO: Kateřina Francová

Druhým ostrůvkem ležícím nedaleko břehů Camiguinu, kde si lze lehnout na bílý písek, je Mantigue Island. Čtyřhektarový ostrůvek vyhledávají ale především milovníci potápění a šnorchlování. Okolní podmořský svět je velmi pestrý a kromě množství barevných korálů a pestrobarevných rybek můžeme pod hladinou spatřit třeba i ohroženou zévu obrovskou — největšího žijícího mlže, o jehož záchranu se snaží v malé podmořské rezervaci u jihovýchodních břehů Camiguinu.