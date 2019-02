Jakub Kynčl, Novinky

Vlastníte prosperující cestovní kancelář, která převážně vozí Francouze do Tuniska. Proč nyní vstupujete do politiky?

Já jsem do politiky sám vůbec nechtěl, ale oslovil mě premiér. Byl jsem osloven už před dvěma lety, ale tehdy jsem neakceptoval podmínky. Teď mě oslovili znovu a já už přijal. Beru to jako výzvu pokusit se pomoci naší zemi.

V turistickém ruchu se pohybujete dlouhá léta. Jak si myslíte, že je Tunisko vnímáno jako destinace?

Ve Francii podnikám v tomto odvětví už 22 let. V Tunisku jsem toho chtěl dělat mnohem více už dříve, ale vždy jsem narazil na místní byrokracii, která mě v tom blokovala. Snažím se to dělat jinak. Jako ministr teď hodně cestuji a jako obchodník se snažím Tunisko propagovat. Teď jsem byl třeba v Hollywoodu a zjistil jsem, že tam Tunisko vůbec neznají. Ještě trochu třeba Maroko, ale naši zemi ne. Na mně bude, abych ji zviditelnil. Letos třeba budeme pořádat dvě velké rallye, ale celé to je samozřejmě běh na dlouhou trať.

Vlasy mladých dívek na saharském festivalu létaly vzduchem sem a tam do rytmu bubnů...

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Kde vidíte slabé stránky Tuniska jako destinace?

Vnímám to tak, že každá jednotlivá vesnice a město mají co nabídnout. Realita je ovšem taková, že po převratu v roce 2011 se toho hodně začalo zanedbávat. Ať už se bavíme o kultuře, sportu nebo vzdělávání. Jsem si toho dobře vědom a děláme teď vše pro to, abychom opět zemi v tomto ohledu nastartovali. Vyčlenili jsme peníze na třídění odpadu na Džerbě milion eur, což je také něco, co dříve neexistovalo. Znám evropskou mentalitu. Když se vám někde nelíbí, nevrátíte se.

Jistě znáte moderní trend představovat země přes příběhy místních lidí či tradičních řemesel. Nezaostáváte v tomto pohledu?

Jsem velmi rád, že se ptáte na tuhle otázku. Všechny cestovní veletrhy, které teď v Evropě probíhají, se začaly plánovat přesně v období začátku mého funkčního období. Trval jsem na tom, aby na všech těchto veletrzích s námi cestoval dostatek místních řemeslníků, protože právě přes ně se nejlépe představuje historie země. Naši lidé musí pokračovat v tom, co dělali před lety. To je to, co dělá zemi zajímavou a odlišuje ji.

Slané jezero Šot al-Džaríd se nachází v blízkosti města Tozeur.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Když se bavíme o tom, co je zajímavé - nebylo by tedy zajímavé lidem představovat právě také jiné části země než přímořská letoviska? Datlové oázy, solná jezera a zejména Saharu?

To je další cíl - rozprostřít turisty rovnoměrněji po zemi. Aktuálně ve spolupráci s aerolinkami chystáme od října přímé lety z Paříže, Milána a Madridu do města Tozeur. Právě odtamtud je to výrazně blíže na tyto nejrůznější přírodní atrakce a krásy, zima je tam velmi příjemná a není to daleko na Džerbu, ze které mohou turisté pak opět letět zpět domů. Ukázat turistům krásy Sahary bude jeden z našich hlavních cílů.

Hlavní otázku, kterou mnoho turistů řeší, je bezpečnost. Jak se vyvinula situace od útoků v roce 2015?

Dlouhodobě pracujeme na reorganizaci systému policejních a bezpečnostních složek. Samozřejmě od roku 2015, kdy došlo k těm nešťastným událostem, se vše ještě velmi zpřísnilo. Důkazem toho, že vše už dobře funguje, jsou evropské ambasády, které v Tunisu sídlí. Všechny už souhlasily s tím, že je bezpečnost na takové úrovni, že se turisté mohou bez obav vrátit. Průběžně pak kontrolujeme kamerové systémy v hotelech a bezpečnostní pracovníky. Vše funguje, jak má.

Tunisko je zemí plnou tradic.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Tunisko bývá vnímáno jako levná přímořská destinace s dostupným all-inclusive stravováním. Máte ambice lákat i jiný typ klientely, který jde spíše po kvalitě?

Na tohle existují dva úhly pohledu. Musíme se na to podívat z pohledu regionu a situace je taková, že Egypt i Maroko tlačí ceny směrem dolů a my na to musíme reagovat. Vím ale dobře, že i v Česku jsou turisté, kteří vyžadují vysokou úroveň služeb a jinam než do kvalitního pětihvězdičkového hotelu se službami na úrovni nepojedou. Snažíme se podporovat ty mezinárodní řetězce, které u nás tyto ambice mají.

Čísla turistů navštěvujících Tunisko opět směřují vzhůru. Máte nějaké odhady či přání pro rok 2019?



Tunisko navštívilo v roce 2018 celkem 93 000 českých turistů, ale v tomto roce bychom rádi přivítali okolo 120 000 Čechů. Pokud se budeme bavit o celkových číslech, loni do Tuniska přijelo 8,2 milionu turistů a letos míříme minimálně za devíti miliony. Co mám ale už nějaké informace od cestovních kanceláří, realita by mohla být snad ještě výrazně lepší.