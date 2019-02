Praktické rady

Z Prahy je to do Ellmau kolem 500 km. Většina cesty vede po dálnici, Můžete jet kolem Salcburku nebo přes Mnichov, z dálnice sjedete kousek za hranicemi u Kufsteinu. Pokud nechcete platit dálniční známku, sjedete u německého Kiefersfeldenu, do Kufsteinu je to odsud po silnici první třídy pár kilometrů.

Jaké možnosti máte ve SkiWeltu, jak to tam vypadá se sněhem, jaké nabízí slevy a výhody, jaké se tam konají akce, tyto a další informace zjistíte na jeho webových stránkách.

Milovníci jídla si mohou v areálu užít typická tyrolská jídla na 81 horských chatách, gurmány by pak mohla zajímat restaurace hotelu Relais & Châteaux Rosengarten v Kirchbergu, která získala v prestižním hodnocení Gault-Millau čtyři kuchařské čepice.

Komu by nestačilo 284 km SkiWeltu, může zajet do nedalekého Kitzbühelu, který nabízí dalších 170 km sjezdovek.