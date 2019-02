mšv, Novinky

Největší dopravní letadlo brázdilo oblohu od roku 2005, konkrétně od 27. dubna, kdy se uskutečnil vůbec první let. Nicméně Airbus A380 začala pro komerční účely používat až o dva roky později společnost Singapore Airlines, která ho vypravila ze Singapuru do Sydney.

Jelikož bylo letadlo dvoupatrové, mnohem rozměrnější a těžší, musela se na jeho uvedení letiště připravit. V Sydney utratili 128 milionů dolarů (2,93 miliard korun) na vylepšení infrastruktury, včetně rozšíření ranveje. První let tehdy využilo asi 450 pasažérů, přesto se později začalo letadlo vyrábět i v konfiguraci, která nabídla neuvěřitelných 853 míst k sezení. Podle serveru Flystein byla maximální přípustná váha při odletu 575 tun, což je ekvivalent pěti plejtváků obrovských.

Na komfort si bohatší klienti Singapore Airlines rozhodně stěžovat nemohou.

Airbus v průběhu let pracoval i na dalších, vylepšených verzích letadla, přesto zůstal typ A380-800 jediným, který se užíval v provozu. Plány na uvedení verzí A380-900 nebo A380neo selhaly, mimo jiné i z důvodu, že by se finančně nevyplatily. Vždyť jen v základní verzi vyšel obří letoun na 403,9 milionu dolarů, tedy přes 9 miliard korun. Minulý rok se průměrná cena vyšplhala dokonce na 445,6 milionu dolarů (10,1 miliardy korun).

Emirates jich mají nejvíc



Za necelých 14 let existence si Airbus A380 nejvíce zamilovala společnost Emirates, která do svojí flotily zakoupila nějakých 100 kusů. Podle serveru Business Insider si ho aerolinie oblíbily proto, že jejich linky jsou zejména dálkové a přes hlavní hub v Dubaji prochází miliony pasažérů mířících do různých koutů světa. Šlo tedy o navýšení kapacit letů.

Emirates s letadlem začaly provozovat také nejkratší linku (nikoli na světě, ale pouze operovanou superjumbem), a to z Dubaje do katarského Dauhá, kdy celková vzdálenost nepřesáhla 379 kilometrů, což je jako vzdálenost z Prahy do Ostravy, když jedete po dálnici D1 přes Brno

Je libo něco k pití? Takový bar nabídly aerolinky Emirates svým cestujícím na palubě.

Proč si odepřít v nebesích skutečnou postel? V Airbusu A380 Singapore Airlines se lze pohodlně natáhnout.

Airbus A380 obsluhuje také jedny z nejdelších linek na světě, i když na tu aktuálně nejdelší ze Singapuru do Newarku v New Jersey je nasazen typ A350-900. Emirates používají superjumbo na lince z Dubaje do novozélandského Aucklandu nebo z Dubaje do Los Angeles. Australská společnost Qantas zase s typem A380 létá mezi Sydney a Dallasem v Texasu.

Letoun si zakoupily také aerolinie Lufthansa, British Airways, Malaysia Airlines, Thai Airways, Air France nebo Qatar Airways. Z Prahy mohli cestující létat superjumbem do Dubaje — jak jinak než se společností Emirates.

Luxus v oblacích



Co se týče technických parametrů, rozpětí křídel obřího Airbusu je 79,75 metru. Odtud nejspíš pochází i název typu, ona osmdesátka. Druhá z verzí tvrdí, že je to kvůli pohledu na průřez trupu, který připomíná osmičku. Podle serveru Flystein je potřeba 34 lidí a 15 dní k přemalování celého letadla, které dosahuje délky přes 72 metrů.

Vzhledem k ohromným rozměrům letadla si aerolinky často hrály s interiérem, zejména pro bohatší pasažéry, kterým nabízely různé modifikace byznys a prvních tříd. Singapore Airlines nabídla cestujícím postele, Etihad luxusní kóje nazvané The Residence.

Největší dopravní letadlo světa s ukončením výroby z oblohy jistě nezmizí. Letecké společnosti ale následují trend a na dlouhé vzdálenosti chtějí v budoucnu nasadit o něco menší letadla, která nebudou tak drahá a nákladná na údržbu.