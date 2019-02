mšv, Novinky

Praha



Průvod masek

Vyrazte s dětmi v sobotu na masopust do Suchdolu. Před zahájením průvodu si děti budou moci nechat něco namalovat na obličej nebo si ozdobit svoji masku, po průvodu bude následovat program na návsi, rej, ale také hodovačka, která po vysilujícím odpoledni potěší zejména rodiče. Více najdete zde.

Prohlídka pro děti

Návštěvníky Národního divadla bývají obvykle dospělí. Pokud chcete český kulturní svatostánek ukázat také dětem, můžete se s nimi v neděli vypravit na vlastivědnou prohlídku, která je určena právě jim. Dozvědí se, jak těžké bylo divadlo vybudovat nebo kdo maloval oponu. Získané vědomosti si posléze ověří v kvízu, za který mohou dostat sladkou odměnu. Další informace najdete zde.

Strašidelné nádraží

Do divadla můžete vyrazit také na představení, konkrétně do ulice Rytířská. Pohádka pro děti od 4 do 9 let vás zavede na strašidelné nádraží v městečku Planá, kde se dějí záhadné a nepředvídatelné věci. Podaří se přednostovi stanice vyhnat strašidlo? To se dozvíte v příběhu plném písniček, kouzel a legrace. Více zde.

Středočeský kraj

Masopust v Roztokách

Nefalšovanou masopustní veselici si můžete s dětmi užít v Roztokách u Prahy. Na tamním zámku se v poledne setkají masky a vydají se na průvod, v jehož cíli se bude tančit. Pokud se chcete zapojit, můžete si před vypuknutím akce masky půjčit. Program je připraven i na zámku, odpoledne se můžete těšit na hudební či akrobatické vystoupení. Více informací zde.

Prohlídka zámku

Prohlédnout si zámek v Mníšku pod Brdy můžete v sobotu za doprovodu ledové královny Elsy. Její kamarád Olaf se rozhodl prozkoumat všechny zámecké komnaty a někde se zatoulal, pomozte ho královně najít. Mimo to se můžete těšit na kouzelné sklepení nebo výtvarný ateliér. Více zde.

Jihočeský kraj

Dinosauři v Budějovicích

Vydejte se za dávnými obyvateli Země, za jejichž vlády lidská rasa ještě neexistovala. Na českobudějovickém Výstavišti se setkáte s dinosaury, třeba takovým vládcem druhohor a nejobávanějším predátorem tyrannosaurem rexem. Výstava zaměřená především na mláďata těchto velikánů je nejen zábavná, ale i poučná. Další informace zde.

Plzeňský kraj

Maškarní bál

V sobotu můžete s dětmi vyrazit na dětský maškarní bál, který se uskuteční v Centru Caolinum v Nevřeni. Zvány jsou menší i větší ratolesti, které se chtějí dobře pobavit. Připravena je spousta her, soutěží a nebude chybět ani pořádná tancovačka. Vstupné na akci je dobrovolné. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Malý princ

O lásce, smyslu života i přátelství pojednává jedno z nejznámějších literárních děl Malý princ. Jeho divadelní provedení s Janem Cinou můžete zhlédnout v sobotu v Karlovarském městském divadle. Těšit se můžete na vizuálně opojné zpracování, ale také řadu písniček. Podrobnosti zde.

Ústecký kraj

Výstava loutek

Ještě dva týdny můžete navštívit výstavu marionet na děčínském zámku. Zhlédněte nepřeberné množství divadelních loutek, z nichž většina pochází od loutkáře Františka Pešána a řezbáře Jiřího Havelky. Nejstarší vystavené loutce je už rovných 110 let. Co dalšího vás čeká, najdete zde.

Liberecký kraj

Jak se tiskne na textil

V Centru textilního tisku se chystá na sobotu den otevřených dveří. Návštěvníky čeká interaktivní expozice, která hravou formou přibližuje aktuální techniky potiskování textilu. Nejmenší si mohou zkusit jednoduché potiskování pomocí razítek, je pro ně rovněž připraven relaxační koutek. Další informace zde.

Královéhradecký kraj

Muzejní neděle

Co je masopust, jaké se k němu váží tradice a zvyky? Zjistit to můžete v rámci akce, která se koná v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Určena je zejména nejmenším návštěvníkům, kteří se dozvědí, co masopust znamenal pro naše předky, a že se jednalo o jedno z nejveselejších období v roce. Budete si moci spolu s dětmi vyrobit i vlastní masky. Více zde.

Pardubický kraj

Pohádka na zámku

Najít pověstnou Zlatovlásku budete moci s Jiříkem v neděli na zámku Lanškroun. Známá pohádka nabídne výpravnou scénu s luminiscenčními prvky černého divadla, ale také řadu písniček. Vstupenky na pohádkové putování budou k zakoupení těsně před představením. Více informací zde.

Vysočina

Leonardovy vynálezy

Ještě skoro dva měsíce se bude na zámku ve Žďáru nad Sázavou konat výstava, která návštěvníky seznámí s výtvory geniálního Leonarda da Vinciho. Jelikož je akce interaktivní, budete moci s vystavenými objekty manipulovat, zkoušet si je, budete mít zároveň možnost reprodukovat da Vinciho nákresy a podobně. Více zde.

Jihomoravský kraj

Svět kostiček

Máte vy a vaše děti rádi stavebnice? Pak navštivte putovní výstavu Svět kostiček, která aktuálně zakotvila v Domu umění ve Znojmě. Expozice představí stavby nebo modely zvířat z české stavebnice Seva, velkým lákadlem je například detailně propracovaný model ulice města nebo budova hasičárny. Pro děti je přichystána také herní zóna, kde si mohou samy něco postavit. Podrobnosti najdete zde.

Olomoucký kraj

Láskyplný víkend

Láska tvrdě zasáhne olomouckou Pevnost poznání, která o víkendu nabídne tematický program vázající se k oslavám Valentýna. Expozice je určena všem věkovým kategoriím. V planetáriu bude připraveno pozorování noční oblohy, dozvíte se něco o historii valentýnek. Další část poodhalí chemické procesy, které se za láskou skrývají, nebo také rostliny fungující jako afrodiziakum. Podrobnosti naleznete zde.

Zlínský kraj

O kocourovi Mikešovi

Klasickou pohádku Josefa Lady o kocouru Mikešovi budete moci zhlédnout ve zlínském Divadle Scéna. Vydejte se za zvířátky obývající ves Hrusice, potkáte se také s Pašíkem nebo Bobešem. Dobrodružství popisuje cestu Mikeše do světa, při které na chvíli zakotvil v cirkuse, aby se posléze opět navrátil domů. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Masopust na hradě

Nechte se okouzlit masopustním veselím, které v sobotu vypukne na Slezskoostravském hradě. Čeká vás rej masek, budou se zpívat lidovky, dospělí i děti se mohou těšit na spoustu dobrot k ochutnání, třeba bramboráky, koláče, ale i masové speciality. Na pódiu poběží doprovodný kulturní program. Více zde.