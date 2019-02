mšv, Novinky

Trolí jazyk patří spolu s vyhlídkou Preikestolen k těm vůbec nejznámějším v Norsku. První z nich leží relativně blízko Bergenu a tyčí se nějakých 700 metrů nad jezerem Ringedalsvatnet. Což o to, panoramata se z ní otevírají nádherná, ať už je jasno nebo pod mrakem. Turisté kvůli výhledům neváhají strávit na cestě v podstatě celý den, túra na Trolltungu a zpět totiž trvá kolem osmi až deseti hodin.

Sednout si v klidu na okraj? Ale kdeže, na začátku vyhlídky už čeká zástup turistů na podobnou fotku.

FOTO: Profimedia.cz

Okolní panorama je úžasné. Lze ho ale obdivovat i bez riskování.

FOTO: Profimedia.cz

Popularita vyhlídky v posledních letech značně narostla. Zatímco před nějakými deseti lety byste tu sotva někoho potkali, dnes se místo hemží návštěvníky, kteří kvůli fotce neváhají čekat ve frontě. Jakmile na ně dojde řada, přichází jejich chvíle. Čím šílenější kousky na okraji skály předvedou, tím lépe se bude fotka vyjímat v jejich online fotoalbu na některé sociální síti.

Vyhlídka není příliš široká. Párkrát si povyskočit ale podle turistů zřejmě neuškodí.

FOTO: Profimedia.cz

Je libo jedno salto vzad? Ani to není pro některé problém.

FOTO: Profimedia.cz

Sezení na okraji patří ještě mezi ty bezpečnější kousky, turisté ovšem nejdou daleko k mnohem šílenějším kreacím — nad srázem cvičí jógu, dělají stojky, salta nebo se ve skupinách fotí při výskoku. Zapomínají při tom, že v takové výšce je může vyvést z rovnováhy třeba i silnější větřík. K úmrtí na vyhlídce přitom už došlo. V roce 2015 z ní spadla 24letá studentka, právě když pózovala kvůli fotografii.

Příběhy severu i jihu



Koho objevování krás norské přírody láká, určitě by měl jako výchozí bod zvolit právě Bergen. Druhé největší město v zemi je bránou do světa fjordů, zasněžených hor a dalších oslnivých úkazů. Ruku v ruce s pitoreskní krajinou jdou ale i vyšší ceny, na něž by se cestovatelé měli připravit. Skandinávie, tedy Norsko, Švédsko i Dánsko, patří obecně mezi nejdražší evropské destinace.

Nejen jih Norska ovšem skýtá zajímavá místa. Na opačném konci země mohou cestovatelé zase poznat životy lidí, kteří žijí při nejseverněji položené silnici světa, mnohdy ve velké izolaci a souladu s přírodou.