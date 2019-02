mšv, Novinky

Hmyzího vetřelce objevil Rohit Raj Singh Chauhan v jídle zvaném sambhar, což je pokrm z luštěnin a zeleniny. „Upozornil jsem na to posádku, ale zcela mě ignorovala. Když tedy neposlouchala, pokrm jsem jí vrátil,“ řekl cestující listu The Times of India. „Měl jsem námitky i k tomu, že letušky servírují jídlo dalším lidem, ale bez úspěchu,“ dodal.

Fotografie jídla, kde je velmi zřetelně vidět velký šváb pokrytý omáčkou, se ihned dostala až na sociální sítě. Za hmyzího vetřelce i chování posádky se letecká společnost následně omluvila.

„Upřímně se omlouváme za incident, při němž jeden z našich cestujících na lince z Bhópálu do Bombaje prožil velmi neuspokojivý zážitek,“ uvedly aerolinky v prohlášení. „Společnost Air India vždy usiluje o to, aby si naši pasažéři užili naše služby. Událost bereme velmi vážně a ihned jsme se obrátili na dodavatele.“ S cestujícím jsou aerolinie ve spojení.