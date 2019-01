mšv, Novinky

Park, nesoucí jméno podle anglického názvu pro juku krátkolistou (Yucca brevifolia), byl do plného provozu uveden v pondělí po takzvaném shutdownu, rekordně dlouhém 35denním výpadku financování federálních institucí kvůli sporu prezidenta Donalda Trumpa s Kongresem o peníze na zeď u hranice s Mexikem.

Původně se zamýšlelo během výpadku park zcela uzavřít, nakonec k tomu ale nedošlo a zůstal po celý měsíc otevřen, ovšem jen s hrstkou zaměstnanců, kteří kvůli vládní krizi pracovali de facto zadarmo.

Když se všichni vrátili do práce, zjistili, že během měsíce park utrpěl značné škody: některé stromy jsou poškozené či zlomené, výjimkou nejsou graffiti nebo zničené cesty. „Zatímco většina lidí, kteří park navštíví, se chová zodpovědně, měli jsme tu pár incidentů, kdy motoristé vyjeli v krajině koleje nebo zničili stromy,“ uvedl mluvčí parku George Land.

Vandalové po sobě zanechali kromě vyjetých kolejí také graffiti.

Podle bývalého vrchního správce Curta Sauera potrvá dlouhou dobu, než se dá park opět dohromady. „Co se našemu parku přihodilo za posledních 34 dní, je nenapravitelné po dalších 200 až 300 let,“ tvrdí.

Kritici to ovšem přičítají faktu, že park neměl zůstávat otevřený vůbec. „Místní komunita je rozhořčená, že se z našich parků stala rukojmí a že zůstaly přístupné jen s hrstkou zaměstnanců. Nebylo to dobré pro park, pro veřejnost, pro nikoho,“ uvedl šéf neziskové organizace Friends of Joshua Tree John Lauretig.

Tisíce lidí bez práce



Kvůli tzv. shutdownu, tedy zablokování financí pro vládní instituce, zůstaly doma stovky tisíc vládních pracovníků, mimo jiné muzeí či památníků, mnoho národních parků se muselo obejít bez rangerů. Ti, kteří v práci zůstali, tak činili zdarma, ruku k dílu přiložili i dobrovolníci, kteří sbírali odpadky nebo uklízeli toalety.

Officials at Joshua Tree National Park say some of the iconic trees and landscape have been damaged by visitors and motorists during the government shutdown. https://t.co/Bh2IcvJYfW pic.twitter.com/zR3Jeh2kHt — ABC News (@ABC) 13. ledna 2019

Nestačilo to ovšem ke korigování návštěvníků, kteří vládní výpadek zřejmě využili, aby si v parku pořádně zařádili. Pokud by k podobné situaci opět došlo, podle Lauretiga by se měly parky úplně zavřít.