Podle expertky na mořskou biologii Adriany Humanesové z australské Univerzity Jamese Cooka není budování umělých korálových útesů, který má vzniknout i kolem boeingu, vždy zcela vhodné. „Umělé korálové útesy se staly populární alternativou, kterou vlády využívají k podpoře turistického ruchu, a aby přilákaly návštěvníky do určitých oblastí. Potápění vraků je jednou z nejstarších metod, jak toho dosáhnout a vybudovat nové prostředí pro mořské organismy a ryby,“ tvrdí Humanesová.

Dodává, že vraky sice poskytují unikátní potápěčské zážitky, ale existuje i celá řada minusů. „Materiály těchto objektů mohou korodovat, čímž se dostanou do vody těžké kovy, které ovlivní živočichy,“ tvrdí.

Bahrain is building an "underwater theme park," and it's sinking a Boeing 747 to do it https://t.co/QqdRxehbgG pic.twitter.com/VQJ0JGFug0