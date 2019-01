Londýnský hotel úpravy konzultoval s organizací The Vegan Society a vše, co hosté v pokoji naleznou, je čistě přírodní, respektive nemá živočišný původ. Využila se alternativa kůže, peří, nadto se i při úklidu používají prostředky, které jsou přátelské k životnímu prostředí a nebyly testovány na zvířatech. Takzvaně eco-friendly je i podlaha, která je vyrobena z druhu bambusu zvaného listoklasec jedlý, jenž je dobře recyklovatelný.

Speciálně upraven byl i minibar, tedy spíše jeho obsah, kde hosté najdou drobné ovocné či oříškové svačinky, veganský proteinový prášek anebo raw pochutiny. Na pokoj si lze objednat i větší jídlo, které je zcela logicky také čistě rostlinného původu. Na výběr jsou třeba hummus, grilované portobello a mnoho dalšího.

„Vždy se snažíme najít nové způsoby, jak inovovat a přinést našim hostům nové zážitky,“ uvedl generální manažer hotelu James B. Clarke. „Rozšiřujeme nabídku naší restaurace, která by měla uspokojit hosty s různými dietetickými požadavky, takže nás napadlo, proč to stejné neudělat s pokoji? Veganství není jen způsob stravování, ale komplexní životní styl. Chtěli jsme to reflektovat,“ dodal Clarke.

We’re thrilled to announce the launch of our brand new #Vegan hotel suite! The first in #London, carefully designed for those who follow a #plantbased lifestyle. Materials include 🍍 leaves & bamboo ℹ️ https://t.co/SeOsIiW938 #VeganSuite #veganuary #travel #naturalmaterials pic.twitter.com/F0eDx89NCk