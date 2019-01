mšv, Novinky

Praha



Historickým metrem

Pouze dvakrát v tomto roce si budete moci užít speciální jízdu historickou soupravou metra na lince C. V depu na Kačerově návštěvníky čeká exkurze s výkladem, nahlédnete také do kabiny strojvedoucího. Nástupní místo je na hlavním nádraží. Místo na prohlídce je nutno zakoupit si předem. Co dalšího vás čeká, se dozvíte zde.

Palach na Kampě

Padesát let od úmrtí Jana Palacha a Jana Zajíce připomene také výstava, která v sobotu začíná v Muzeu Kampa. Návštěvníkům představí díla umělců, která reagovala na oběti obou studentů. Expozice se bude věnovat také dobové filmové a literární produkci i hudebním nahrávkám a mluvenému slovu. Více informací zde.

Vlastivědné vycházky

O tomto víkendu můžete vyrazit na prohlídku Národního divadla, která vás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Dozvíte se množství zajímavostí o této významné budově a symbolu, který představuje. Více zde.

Středočeský kraj

Jak se chovat na sjezdovce

V neděli se v lyžařském areálu Monínec uskuteční další ročník akce, během níž se dozvíte, jak se správně a bezpečně chovat na sjezdovce. Zjistíte například, jak brát ohledy na ostatní lyžaře či snowboardisty, nebo jak zareagovat na něčí úraz. Akci doprovodí ukázky Policie ČR, záchranářů či hasičů. Po celý den se budete také moci zapojit do nejrůznějších soutěží. Více najdete zde.

Novoroční blešák

Máte doma nějaké poklady, které už nepotřebujete, nebo se naopak chcete po nějakých poohlédnout? Navštivte v sobotu bleší trhy v Úholičkách, které chystají i další program. Podrobnosti zde.

Jihočeský kraj

Sůl nad zlato

Výstavu, která se věnuje významu soli, ale také známé pohádce Sůl nad zlato, můžete zhlédnout v Českém Krumlově. V expozici najdete několik stylizovaných scén z pohádky, prohlédnete si originální kostýmy a repliky. Zároveň se dozvíte něco z historie soli, a zda se dá bez soli vařit, či ne. Více informací naleznete zde.

Plzeňský kraj

Závody na běžkách

O víkendu se v okolí Kašperských Hor uskuteční běžkařský závod Kašperská 30, kde můžete poměřit svoje síly s ostatními závodníky. Vybrat si můžete z několik tras a variant volným či klasickým stylem. Pokud patříte jen mezi rekreační běžce, můžete vyrazit jen na 10kilometrovou trasu. Harmonogram akce a další informace najdete zde.

Karlovarský kraj

Na běžkách kolem pramenů

Ať už patříte mezi běžkaře poloprofesionální nebo jen rekreační, můžete o víkendu vyrazit na závod Okolo mariánskolázeňských pramenů. V sobotu se bude závodit volnou technikou, zatímco v neděli klasickou. Registrovat se můžete předem, ale i na místě. Délka tras se různí podle věkových kategorií a je rozdílná pro muže i ženy. Více zde.

Ústecký kraj

Zatmění měsíce

Teplická hvězdárna bude mimořádně otevřena z neděle na pondělí, kdy budete moci pozorovat úplně zatmění Měsíce. Půjde o poslední takový úkaz tohoto desetiletí. Zatmění bude možné pozorovat přes hodinu. Podrobnosti se dozvíte zde.

Liberecký kraj

Z vrcholů Pyrenejí

Přeneste se na okamžik do Pyrenejí, a to prostřednictvím výstavy Z vrcholů Pyrenejí, která se koná v turnovském Muzeu Českého ráje. Skrze fotografie si prohlédnete výhledy z nejvyšších hor, údolí, ale také lidi, kteří mohutné pohoří dobývají. Výstava trvá až do 24. února. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Skialpový závod

Pokud holdujete všemožným zimním závodům, můžete se o víkendu vydat také do Krkonoš. V Peci pod Sněžkou se uskuteční Noc Tuleních pásů, skialpový závod, při němž budete stoupat nad město a lesem jen za svitu čelovky. Pro začátečníky bude připravena snazší a kratší trasa pro sjezdovce, kde bude každý závodit sám za sebe. Více informací zde.

Pardubický kraj

Svatební veletrh

Plánujete do toho se svou drahou polovičkou praštit? Inspiraci můžete načerpat na svatebním veletrhu, který se uskuteční v prostorách zámeckého pivovaru a jízdárny v Litomyšli. Představení se na něm více než 40 vystavovatelů, kteří předvedou svatební šaty, fotografy, catering a další. Chybět nebude ani doprovodný program. Další informace najdete zde.

Vysočina

Zlatá lyže

V sobotu se u Nového Města na Moravě uskuteční 81. ročník závodu Zlatá lyže. Lyžařský maraton pro širokou veřejnost nabídne účastníkům hned několik tras. Ti, kdo si netroufají na plných 50 kilometrů, mohou vyrazit na polovičních 24 nebo i na 14. Pokud jste se nestihli registrovat předem, můžete tak učinit i na místě. Podrobnosti zde.

Jihomoravský kraj

Košt pálenek

V sobotu si nenechte ujít tradiční košt pálenek v Mikulčicích. Kromě nich ale budete moci ochutnat také množství krajových specialit ze škvarků, uzenin nebo i kysaného zelí. Atmosféru dokreslí cimbálová muzika a odpoledne se budou vyhlašovat také vítězové o nejlepší pálenku. Více zde.

Olomoucký kraj

Avantgardní fotografie

Jaromír Funke se řadí mezi nejvýznamnější osobnosti tuzemské i světové fotografické avantgardy. Výstava jeho fotografií je až do konce února k vidění v olomouckém Muzeu moderního umění. Expozice nabídne dílna, která rozvíjejí myšlenky kubismu či abstrakce a tak dále. Více zde.

Zlínský kraj

Cestovatelský festival

Chcete během jediného dne navštívit různá zákoutí naší planety a prožít dobrodružství? Pak vyrazte na festival Cestovatelský mišmaš v Napajedlech, jehož součástí je také food festival s kavárnou, čajovnou nebo workshopem afrických tanců. Odpoledne vás čekají přednášky například o Thajsku, Indii, Srí Lance či Severní Koreji. Podrobný program zde.

Moravskoslezský kraj

Výstava o Palachovi

Výstavu o Janu Palachovi můžete zhlédnout také v Regionální knihovně v Karviné. Dozvíte se o životě studenta, od jehož hrdinné oběti letos uplynulo 50 let. Co po jeho upálení následovalo a jaký odkaz Palach přenechal dalším generacím, přiblíží panelová expozice. Více zde.