mšv, Novinky

Podle tiskových mluvčí cestovních kanceláří Fischer a FIRO-tour je o first minute zájezdy větší zájem, než tomu bylo v předešlých letech. „K dnešnímu dni máme prodáno o zhruba 8 procent více zájezdů, než tomu bylo vloni. Češi již vědí, že ceny last minute jsou srovnatelné s cenami first minute, kdy navíc mají možnost téměř neomezeného výběru destinací, hotelů či termínů,“ uvedla za FIRO-tour mluvčí Eva Němečková.

CK Fischer zaznamenala u first minute zájezdů 17procentní nárůst. „Předprodej na letošek jsme po vzoru britských nebo německých cestovních kanceláří zahájili už v létě 2018 a několik tisíc klientů si svoji dovolenou skutečně zarezervovalo i rok dopředu,“ doplnil tiskový mluvčí Jan Bezděk.

Podle marketingového ředitele CK Exim Tours Stanislava Zímy vzrostl zájem o first minute zájezdy dokonce o 35 procent.

Oblíbenost se nemění



V obecném měřítku se oblíbené destinace prakticky nemění, jejich popularita je mírně odlišná jen v rámci jednotlivých cestovních kanceláří. Za CK Neckermann vede například Bulharsko. „Největší zájem je o Burgas, tureckou Antalyi, Varnu, Heraklion, Rhodos nebo tuniský Hammamet,“ řekla Novinkám tisková mluvčí Jana Hájíčková.

Letošním hitem je Jordánsko.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Řecko je oblíbené i mezi klienty CK Fischer, ačkoli žebříčku popularity vévodí Turecko, které je aktuálně nejprodávanější destinací. „Do karet mu hraje zejména fakt, že v poměru cena/výkon jen těžko hledá konkurenci. Je to velká destinace, která nabízí dostatek kapacit a služby jsou tam na vynikající úrovni,“ vysvětluje Bezděk a dodává, že po Turecku a Řecku uzavírají pětici nejoblíbenějších zemí Španělsko, Bulharsko a Egypt.

„Nejvíce prodávané jsou Turecko, Tunisko, Egypt a Itálie, při čemž skokanem je Turecko,” uvedl Zíma. Podle Němečkové je letošním hitem Jordánsko, kam lze letět přímým letem, užít si pobyt na pláži a navštívit také skalní město Petra či poušť Vádí Rum.

Přečtěte si také:

Blíže než kdy dříve. Cesta do jordánské Petry je konečně snadná



Neměnné zůstávají většinou i požadavky klientů, co se týče délky pobytu či úrovně hotelu. Češi nadále upřednostňují čtyřhvězdičkové hotely s programem all inclusive. „Jasně vedou dovolené na 5 až 7 dní, kupuje je 50 procent zákazníků. Zhruba 20 jich pak volí 13 až 16 dnů. Velmi se také rozmáhá trend, že se jezdí na letní dovolenou dvakrát do roka, před sezonou a ke konci,“ vysvětluje Hájíčková.

„Dle předprodejů Češi opět volí více kratších dovolených v roce, kdy kombinují pobyty u moře s eurovíkendy a lyžařskými zájezdy,“ doplňuje Simona Fischerová z portálu eTravel.

Řecko je dovolenkovou stálicí.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Zákazníky se cestovní kanceláře snaží nalákat i pomocí benefitů. CK Fischer například nabízí při first minute zájezdech jídlo na palubě letadla, které dnes už není samozřejmostí. „Klienti ho dostanou na letišti před odletem ke každému zájezdu,“ tvrdí Bezděk.

CK Neckermann zase klientům poskytuje službu Flexi Fly, který nabízí pružnost ve výběru dovolené. „Zájem o tuto službu mají klienti, kterým nabídka cestovní kanceláře sice vyhovuje, avšak nechtějí být vázáni pevnými katalogovými termíny odletu a návratu,“ uzavřela Hájíčková.