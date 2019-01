mšv, Novinky

Dostupnost je o to snazší, že je výchozím bodem městečko El Gouna ležící asi 25 kilometrů severně od populární Hurghady. V něm se turisté spojí se svými průvodci, beduíny z organizace nazvané Gouna Mountain Goats, jež vznikla, aby mohla zvídavým cizincům představit jinou tvář Egypta, než znají z pláží od moře.

Společně s beduíny se turisté vydají po horských trecích, které byly ještě donedávna nezmapované. Většinu z nich začal před pěti lety objevovat Sytze Boomsma, který v El Gouně žije 11 let. K němu se pak postupně začali připojovat jeho přátelé. „Chodil jsem po okolí a objevoval všechny ty cesty. Nejprve to bylo ze zvědavosti, pak kvůli sportu, troše cvičení a odpočinku. Postupně se ke mně začali připojovat lidé a vznikl z toho turistický klub pro lidi z města,“ vysvětluje Boomsma.

Výběr podle náročnosti



O výpravy se brzy začali zajímat další turisté, včetně zahraničních, a tak se ze spolku postupně stal byznys. Výpravy se nyní konají třikrát do týdne a v jedné skupině je v průměru osm turistů. Do horského pásma se dojede vozidly, na místě si pak mohou účastníci vybrat trasu podle náročnosti a svojí fyzické kondice. Jednodušší trek vede údolím, složitější cestě se přezdívá Hobití cesta do Mordoru, protože se během ní musí často šplhat.

„Cestou autem jsme se bavili o tom, jak zdejší krajina vůbec nepřipomíná Egypt. A pak jsme si uvědomili, že náš turistický pohled je vlastně dost zkreslený. Když se řekne Egypt, představíme si pyramidy, Nil, a nejsme zvyklí na takovouto krajinu,“ uvedl jeden z účastníků.

Po skončení túry si mohou turisté vychutnat západ slunce a posedět s beduíny kolem ohně, kde se praží káva. „V Egyptě je spousta míst, která ještě čekají na objevení, ale ne vždy je čas nebo vůle to změnit. Já se tady narodil a jsem rád, že moje práce je spíš mým koníčkem. Kdyby to tak nebylo, nesnášel bych to,“ tvrdí beduín Hamada, který turisty provází. Dodává, že pěší turistika si v Egyptě stále hledá své místo. Ale čím více horských stezek je objeveno, tím více se podobné aktivity v zemi zabydlují.