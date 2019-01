Za pobyt v Benátkách budou zřejmě platit i jednodenní výletníci

Pobytovou daň v Benátkách budou zřejmě platit úplně všichni včetně lidí, kteří do severoitalského města zavítají pouze na jeden den. Na svém Twitteru to naznačil starosta Luigi Brugnaro. Dosud návštěvníci, kteří nebyli v Benátkách ubytovaní, platili maximálně tak za přejezd autobusem, píše server The Independent.