Radek Holub (Snow.cz)

V celkovém počtu kilometrů sjezdovek Rakousko přebije všechny alpské konkurenty — má jich více než 7000 km. V nejbližším Dolním a Horním Rakousku se Alpy postupně z nížiny zdvihají a jsou tu rozesetá zpravidla malá, samostatná a poměrně levná střediska, zato z jižních Čech a Moravy velmi dobře dostupná, klidně i na víkend — mezi nimi vyniká sněhově spolehlivý Hochkar, umístěný do horského kotle, nebo Hinterstoder s velmi slušným převýšením a tratí Světového poháru. Za jednodenní skipas zaplatí dospělý na Hochkaru 38,5 eur, v přepočtu tisíc korun.

I v Salcbursku dosahují lyžařské terény nejčastěji do dvoutisícových výšek, nicméně hory už jsou mohutnější. Mnohé areály mají obří rozměry — Saalbach Hinterglemm patří s 270 km sjezdovek mezi největší v Rakousku vůbec a okolo 100 km utratí spořádaných do houpačky nabízejí i mnohé lokality zdejší veleoblasti Ski amadé (Gastein, Hochkönig, Sportwelt, Schladming).

Nachází se tu i jedno ze sněhově nejspolehlivějších rakouských středisek — Obertauern. Skipas přijde dospělého na den nejčastěji okolo 50 eur, tedy přibližně 1300 Kč.

Arlberg disponuje ohromnou sítí sjezdovek.

FOTO: Eric Berger

Ve Štýrsku na jihovýchodě Rakouska se Alpy od Dachsteinu postupně snižují, až se rozpustí v pahorkatině. Kromě Schladmingu jsou zdejší střediska o řád menší než salcburská, ale i komornější — typickým příkladem je údolí Murau. V menším středisku Kreischberg zaplatí dospělý za den lyžování 45,5 eur, tedy necelých 1200 Kč.

Na jih od hlavního hřebene Alp se rozkládají Korutany s více než tisícem jezer. Kromě Mölltalského ledovce a Heiligenblutu na severu se drsná vysokohorská krajina s třítisícovkami rychle snižuje a zaobluje. Nejvýznamnějším střediskem je s více než 100 km sjezdovek Nassfeld na hranicích s Itálií, který má „jižanského“ ducha i krásné scenérie, připomínající Dolomity. V Heiligenblutu se platí za denní skipas 45 eur, bezmála 1 200 Kč.

Hlavní lyžařská země Rakouska — Tyrolsko — má snad největší koncentraci středisek a sjezdovek na světě. V jeho východní polovině převládá ještě oblejší a zalesněný terén s vrcholy okolo 2000 m n. m. a směrem na západ nabírá na vysokohorštějším charakteru. Největší střediska jako Skiwelt Wilder Kaiser a Kitzbühel na východě nabízejí na malém území okolo 1 000 km sjezdovek.

Díky třem velkým komplexům, ohromnému výběru ubytování a snadné dálniční dostupnosti je jedním z nejoblíbenějších Zillertalské údolí, které zahrnuje okolo 500 km tratí. Na západ odtud pak vybíhají směrem k jihu již vysokohorštější „ledovcová“ údolí — Stubaital, Ötztal, Pitztal a Kaunertal. Na západě Rakouska na pomezí Tyrolska a Vorarlberska se nachází luxusní, moderní a rušný Ischgl s 240 km sjezdovek a jedna z nejvyhlášenějších lyžařských oblastí světa s více než 300 km sjezdovek — Arlberg.

Rakousko má záruku kvalitního sněhu.

FOTO: Josef Mallaun

V tyrolských a vorarlberských střediscích se cena denního skipasu pohybuje kolem 50 eur, zhruba 1300 Kč, na některých ledovcích ale děti do 10 let v doprovodu rodičů lyžují zdarma.

Střediska se rozrůstají



V Americe umí lyžařům nadbíhat rafinovaněji, ve Francii mají větší areály, ve Švýcarsku zase krásnější hory a v Itálii více slunce, ale v Rakousku se v poslední době investovalo jako nikde jinde a zaznamenají tu skoro stejnou frekvenci lyžařů jako v celých Spojených státech nebo ve Francii.

V Rakousku nebývalo mnoho opravdu velkých lyžařských areálů, zato jsou dnes kdysi samostatné sjezdovky hojně pospojované do tzv. houpaček, které se táhnou do dálek a překonávají i „nelyžařské“ terény nebo dna údolí. Zvláště v posledních letech přibývají propojení, díky nimž střediska „vyrůstají“ v obry se stovkami kilometrů sjezdovek.

Arlberg: největší aréna v Rakousku a prašanový ráj

Právě lyžařská oblast Arlbergu se před dvěma lety kompletně propojila lanovkami do jediné kompaktní sítě – kabinková lanovka totiž překlenula úsek mezi Zürsem a osadou Alpe Rauz nad St. Antonem. Arlberg se tak s 305 km sjezdovek zároveň stal největším komplexem v Rakousku a jedním z top 10 na světě.

Kromě ohromné sítě sjezdovek je Arlberg znám svými freeridovými terény a statisticky mimořádně bohatou sněhovou nadílkou. Patří ale zároveň mezi nejdražší lyžařské destinace s luxusními hotely, situovanými do vyšňořených vesniček St. Anton, Lech a Zürs. V Arlbergu stojí jednodenní skipas na celou oblast 54,5 eur, více než 1400 Kč.

Zell am See-Kaprun je populární i mezi Čechy.

FOTO: Faistauer Photography

Zell am See Kaprun: na ledovec brzy rychleji

Kitzsteinhorn je díky své dlouhé sezóně a dopravní dostupnosti velmi oblíbeným cílem nejen českých a moravských lyžařů. Před nedávnem výrazně modernizoval přepravní park svého ledovcového areálu moderními kabinkovými lanovkami Gletscherjet III + IV a nyní realizuje další megaprojekt za 80 milionů eur, kterým propojí malý areál Maiskogel s Kitzsteinhornem, čímž se ledovec zpřístupní přímo ze střediska Kaprun, bez nutnosti dojíždění.

Prvním úsek v podobě 10místné kabinkové lanovky na Maiskogel se otevře už v prosinci 2018, navazující lanovka se rozjede napřesrok. Tím ovšem plány nekončí — cílem je novými lanovkami propojit Kitzsteinhorn se Schmittenhöhe, tedy areálem nacházejícím se přes údolí přímo nad městečkem Zell am See. Jednodenní skipas přijde dospělého na 53 eur, zhruba 1400 Kč.

Saalbach: překoná velikostí Arlberg?

Saalbach se stal díky nedávnému propojení se sousedním Fieberbrunnem jedním z největších lyžařských území Rakouska s 270 km sjezdovek a zároveň je jedním z nejmoderněji vybavených lanovkami. Letos nahrazuje legendární pulzační lanovku na Kohlmais nová pohodlnější, prostornější a rychlejší 10místná kabinka.

Před dokončením je ale ještě větší projekt, který lyžařskou nabídku Saalbachu rozšíří o dalších 80 km sjezdovek — z údolí Glemmtal totiž povede nová kabinková lanovka na Schmittenhöhe nad Zell am See — horní sekce kabinkové lanovky zellamseeXpress s přiléhající sjezdovkou je v provozu již několik let. Její nástupní stanice se bude nacházet v obci Viehofen, kam vede z vrcholu Asitz modrá sjezdovka.

Až dojde k propojení Zell am See a Kaprunu, vznikne ohromná lyžařská houpačka od Fieberbrunnu přes Saalbach a Zell am See až po Kaprun a Kitzsteinhorn s více než 400 km sjezdovek. Za denní skipas v Saalbachu platí dospělí 55 eur, tedy více než 1400 Kč.

Pohodlnější přístup na sjezdovky

V zimní sezóně 2018/19 se dostanou lyžaři mnohem pohodlněji na svahy Schlossalmu z lázeňského městečka Bad Hofgastein v údolí Gasteinertal. Stařičkou pozemní lanovku totiž nahradí moderní 10místná kabinková lanovka s nástupní stanicí o něco blíže městu, a hlavně s prostorným terminálem přímo na záchytném parkovišti, takže už nebude nutné překonávat podchodem se schody hlavní údolní silnici. Více než dvojnásobná bude i její přepravní kapacita.

Nově vybudovaná kabinková lanovka Sonnberg spolu s kabinkovou lanovkou Natrun umožní lyžařům ubytovaným v malebném městečku Maria Alm na úpatí masivu Hochkönig nastoupit do hlavního lyžařského areálu na svazích Abergu bez dojíždění skibusem nebo autem. Z Abergu se lyžařská houpačka s více než 100 km sjezdovek táhne přes Dienten až k Mühlbachu nedaleko Bischofshfenu a je díky přívětivým modrým a červeným sjezdovkám oblíbená především u rodin s dětmi.