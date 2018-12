mšv, Novinky

Už ve věku 22 let byli oba Španělé poněkud znechuceni tím, co je čeká. Jelikož netoužili trávit v práci veškerý svůj čas, rozhodli se utužit dobrodružného ducha, který v nich dřímal. Koupili si starou dodávku a tu během dvou let za v přepočtu 250 000 korun zrenovovali a proměnili na mobilní domov s kuchyňkou i ložnicí. Nomádský život jim zatím vyhovuje. „Byli jsme doopravdy šťastní jen tehdy, když jsme byli sami někde v přírodě,“ vysvětluje Soléova motivaci k opuštění „běžného“ života.

„Chtěli jsme navštívit tolik míst a tolik toho zažít, ale nevěděli jsme, jak při práci vše zrealizovat. Až cestování v dodávce nás osvobodilo. Uvědomili jsme si, jak se nám lidem běžné problémy, ať už společenské nebo enviromentální, vymykají z rukou. Díky našemu dobrodružství jsme si uvědomili, že se musíme těšit ze života, a že se musíme lépe starat o planetu, abychom všechna ta nádherná místa zachovali pro další generace,“ přemítá Soléová.

Uvnitř mají malou kuchyň i ložnici.

FOTO: Profimedia.cz

Pár zatím procestoval Španělsko, část Francie a Maroko.

FOTO: Profimedia.cz

Španělé zatím stihli urazit přes 10 460 kilometrů, projeli svou rodnou zemi, část Francie a Maroko. Na krátkou chvíli se chtějí vrátit domů, ale se svým dobrodružstvím se rozloučit nehodlají.

Větší pocit svobody



Peníze si na cestách vydělávají díky svému e-shopu, kde prodávají udržitelné produkty pro cestovatele. Díky tomu se nemusejí nijak omezovat. Bydlení v dodávce prý navíc není natolik rozdílné od bydlení v domě. „Vlastně je to i mnohem lepší. Máte pocit svobody, protože pokaždé můžete zaparkovat někde jinde, užít si jiné výhledy a lépe prozkoumat místo, kde zrovna jste,“ vysvětluje Soléová.

V mobilním příbytku jim nic nechybí.

FOTO: Profimedia.cz

Podle ní si člověk, co žije na tak malém prostoru, uvědomí, že k životu a ke štěstí vůbec nepotřebuje mnoho. „Náš malý domov je pro nás absolutně perfektní, protože jsme si ho sami navrhli. Je to jako horská chatka, kterou můžeme brát kamkoli s sebou,“ uzavřela.