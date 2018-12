Londýnský hotel přišel s vychytávkou, která má hostům zpříjemnit spánek

Dopřát hostům ničím nerušený a klidný spánek chce nový londýnský hotel The Zed Rooms. Speciálně tvarované postele, nebo spíš jakési kokony, mají totiž evokovat lůno, v němž by se návštěvníci měli cítit doslova jako miminka a spát tak mnohem lépe, napsal server The Independent.