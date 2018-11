mšv, Novinky

Stavení Ella Valla Station jižně od Carnarvonu koupili Australané před osmi lety. Jejich plány na vybudování dobytčí farmy ale vzaly brzy za své, když je začaly trápit časté požáry, které v nízkých křovinách propukaly. „Rozhodně to byl křest ohněm, hodně nás to naučilo,“ řekl Shane, Spencerův syn. Během několika měsíců oba muži přišli kvůli požárům o dřevěné ploty, ohrady, vodní žlaby, ale i většinu stáda.

Bez jídla a skoro bez peněz se Shane rozhodl oprášit svou licenci prodejce střelných zbraní a s otcem vybudoval turisticky atraktivní místo, kam míří nadšenci do zbraní z celého světa. „Dostal jsem nápad, že bych mohl přilákat rekreační střelce, kteří by si tu mohli svobodně zastřílet,“ vzpomíná Aylmore mladší. Pořídil dvě vysoce kvalitní střelné zbraně a využil i samotného genia loci australské pustiny.

Na 2,7 kilometru dlouhém holém pásu, který fungoval jako přirozená zábrana pro šíření ohně, stojí nyní střelnice, kde si mohou zájemci vyzkoušet střelbu z dalekonosných pušek. Mohlo by se zdát, že to bude zábava spíš pro lokální a fajnšmekry, ale kvůli této kratochvíli dorazili do Západní Austrálie návštěvníci i ze Singapuru, USA a dalších zemí. „Chtěl jsem si takový neobvyklý zážitek prostě vyzkoušet. Navíc pod dohledem někoho, kdo tomu tak rozumí,“ tvrdí návštěvník Jarrod.

Z turistiky teď jde oběma mužům 70 procent všech jejich příjmů. „Většina farem potřebuje nějaký záložní plán, protože jsou třeba i menší než ta naše a nejsou životaschopné jen samy o sobě,“ tvrdí Spencer. Svého snu na dobytčí farmu se ale prý vzdát nehodlají.