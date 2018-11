Více než 20 členů posádky Ryanair bylo 14. října kvůli odloženému letu do Portugalska nuceno přenocovat na letišti ve španělském městě Málaga. Portugalská odborová organizace, která reprezentuje posádku aerolinek, tehdy postup Rynairu kritizovala.

Fotografie, která byla podle společnosti Ryanair naaranžovaná, rozpoutala kritiku společnosti na sociálních sítích. Mluvčí aerolinek sdělil, že fotografie neodrážela realitu a zaměstnanci, kteří se na ní podíleli, dostali za hrubé pochybení výpověď. Ryanair tvrdí, že navzdory problémům nikdo z posádky nespal na zemi. Posádka podle společnosti byla krátce v místnosti pro posádku, následně jí byl poskytnut VIP salónek a druhý den odletěla do Porta.

