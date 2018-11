Pivo nebo zmrzlina. V Bologni odměňují ty, kteří jezdí místo v autě na kole

Chystáte se v příštím roce do italské Bologně? Pak byste možná měli zvážit, jak se budete po městě pohybovat. V rámci programu Bella Mossa jsou totiž od dubna do září odměňováni ti, kteří využívají udržitelný způsob dopravy, tedy například kols. Přes 100 podniků zapojených do iniciativy za to nabízí pivo, zmrzlinu či lístky do kina zdarma, píše The Independent.