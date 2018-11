Denisa Doležalová, Právo

„Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary navštívilo letos o tisíc návštěvníku více než v loňském roce. Na karvinskou raritu se přišlo podívat téměř tři tisíce lidí,“ řekl Právu karvinský mluvčí Lukáš Hudeček. Dodal, že takzvaná karvinská Pisa byla letos otevřená o víkendech od května až do konce září.

„Dorazili i turisté ze zahraničí. Návštěvníci této naší kulturní památky hojně využívali možnosti prohlídky s komentářem,“ popisoval Hudeček. Upozornil, že za navýšením turistů může být i to, že na rozdíl od předchozích let byly prohlídky díky městu bezplatné. „Spolupráce města s farností Karviná by měla pokračovat i v příštím roce,“ podotkl karvinský mluvčí.

Karvinská Pisa

Jedním z letošních návštěvníků byla i rodina Hažova. „Je to neuvěřitelné místo! Kostel, který je nakloněnější než slavná šikmá věž v Pise! Docela dost se z toho člověku zamotá hlava, když je uvnitř. Jediná věc, co je uvnitř rovně, je lustr,“ reagoval na sociální síti po prohlídce kostela Jarda Haž.

Pod kostelem klesla půda o 37 metrů v poměrně krátké době vlivem důlních poklesů. Naklonil se tak o 6,8 stupně na jih, ale zůstal stát a dnes představuje ojedinělou atraktivitu nejen Karvinska, ale celé Moravy. Kostelík je zařazen i do České knihy rekordů a kuriozit jako nejšikmější kostel v Česku.

Další nejvíce navštěvovanou památkou na Karvinsku byl letos zámek Fryštát. I zde návštěvníků postupně přibývá. Nicméně konečná čísla budou známa až na konci roku, protože zámek je stále pro veřejnost otevřený.