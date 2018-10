„Už se to stalo i dříve, ale nepamatuji si, že bych to kdy viděl v takové míře,“ uvedl odborník Hirojuki Wada. Podle něj listy sakur obvykle vylučují látku, která brání tomu, aby znovu rozkvetly.

Série tajfunů, jež zemi letos zasáhla, ale zapříčinila, že stromy o listy přišly. K vzácnému úkazu mimo jiné přispěly i vysoké teploty. Stromy, které rozkvetly na podzim, na jaře už nepokvetou. Podle expertů to však jarní sezónu kvetoucích sakur neovlivní.

Japan's beloved cherry blossoms are making a rare autumn appearance following a year of extreme weather https://t.co/nChxg7eA6X pic.twitter.com/yP8LDbHG1z