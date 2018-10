mšv, Novinky

S cestováním začal Bizas ještě jako student v roce 1976. První dvě země, do nichž se vypravil, byly Bulharsko a Turecko, protože leží k jeho domovskému Řecku nejblíže.

„Stopoval jsem. Měl jsem jen batůžek a velmi málo peněz. Když jsem si další rok uvědomil, že jsem propásnul zkouškové období a nezdá se mi smysluplné se na vysokou školu vracet, odjel jsem místo toho do Asie, konkrétně do Afghánistánu a Pákistánu,“ tvrdí muž. Jakmile se úspory začaly tenčit, nechal se Bizas zaměstnat na řecké lodi, která kotvila v Kolombu na Srí Lance, na níž odplul nejprve do Afriky a posléze i do Ameriky.

S cestováním začal muž v 19 letech.

Později v 80. letech si cestovatel uvědomil, že bude potřebovat flexibilní zaměstnání, aby ho v jeho zálibě neomezovalo. Stal se tak soukromým turistickým průvodcem, který organizoval výlety pro malé skupiny do nepříliš populárních destinací. Alespoň na tehdejší dobu. A tak ho práce zavedla třeba do Kambodži a Vietnamu.

Navštěvuje místa pro náročné turisty



V roce 2004 svou velkolepou pouť po zeměkouli pomyslně zakončil na Východním Timoru. Bazis se svým koníčkem ovšem neseknul, a i dnes stráví cestováním kolem 300 dní v roce — je nejspíš i jedním z mála lidí, kteří navštívili také jižní a severní pól. „Když jsem si ze seznamu odškrtnul všechny světové destinace, říkal jsem si, co mám dělat teď? Buď napíšu knihu, nebo budu cestovat dál,“ vzpomíná Řek.

Druhá možnost vyhrála. Tentokrát se ale muž rozhodl, že si návštěvy zemí více vychutná. Například na Šalamounovy ostrovy zavítal celkem čtyřikrát, aby si důkladně prohlédl tamní přírodní rezervace. V Namibii zase strávil nějaký čas fotografováním etnika Himba.

„Vybírám si spíše neobvyklá místa, taková, co nejsou pro klasické turisty, protože já se chci dostat až k jádru kultury a tradic,“ upřesňuje muž. „Zastávám názor, že člověk může říct, že objevil nové místo jen tehdy, pokud je schopen o něm alespoň hodinu mluvit,“ dodal.

Kvůli cestování musí Řek obětovat třeba kontakt s nejbližšími. Ale někdy mu to vynahradí setkání se zvířaty.

Úsměvnou náhodou je, že se Bizasova manželka jmenuje Penelope — sdílí jméno s manželkou mytického krále Odyssea, který strávil deset let na cestách, než se vrátil na svou rodnou Ithaku. Penelope Bizasová se ke svému manželovu občas připojí, většinu času ale zůstává doma.

Na cestách až do smrti



Pro Řeka je těžké vybrat jedno oblíbené místo na planetě, protože viděl už úplně vše. „Bylo tolik míst, která se mi líbila, že vybrat jedno není lehké. Ale kdybych musel, zvolil bych asi Rusko. Je to krásná země. Líbí se mi její kultura i jazyk. A dokážu si představit, že bych tam žil,“ tvrdí muž.

Bizas je zřejmě jeden z mála lidí, kteří navštívili oba zeměpisné póly.

Své cesty má Bizas naplánované zatím až do roku 2020 — zamíří na Kapverdy, do Maroka, na souostroví Bijagós nebo do Mexika. „Mít možnost cestovat takhle moc znamená, že musíte spoustu věcí obětovat. Znamená to třeba, že se skoro nevidíte se svými blízkými. Nic naplat, já budu stoprocentně cestovat, dokud nezemřu.”