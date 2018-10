Kvůli neukázněnému cestujícímu doprovodily letadlo dvě stíhačky

Vypadalo to na další obyčejný let. Airbus společnosti KLM byl na cestě z Abú Dhabí do Amsterdamu, když nad Německem jeden z cestujících vyprovokoval rvačku, během níž bylo několik pasažérů zraněno. Kvůli agresorovi byly dokonce povolány dvě stíhačky, aby letadlo dopravily bezpečně do cíle, píše server Daily Mail.