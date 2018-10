Expozice, kterou bude možné zhlédnout jen do konce ledna, je odnoží populárního muzea neúspěchu v Helsinborgu, které má pobočky i v kanadském Torontu nebo americkém Los Angeles a plánuje se otevření franšízy v Šanghaji. Za koncepty stojí dr. Samuel West.

„Obě muzea jsou zábavná, ale to s jídlem bude víc interaktivní a návštěvníci se s ním dokážou více sžít. Protože když máte před sebou zetlelé žraločí maso, budete si přát, abyste se nikdy nenarodili,“ vysvětluje se smíchem iniciátor expozice.

