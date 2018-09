mšv, Novinky

Praha



Narozeniny zoo

Zoologická zahrada bude v pátek oslavovat své 87. narozeniny. Návštěvníci se proto mohou těšit na spoustu slavnostních i edukativních aktivit. S lachtany se dozvědí, jak správně třídit odpad, mohou se zúčastnit křtin gepardích mláďat nebo se těšit na doprovodný program v pavilonu goril, kde proběhnou například soutěže a hry. Podrobnosti naleznete zde.

Dětský den na Karlovce

Univerzita Karlova chystá na páteční svátek dětský den. Jeho cílem je zábavnou formou vtáhnout ty nejmenší a nejmladší do období první republiky a dalších významných úseků českých dějin. Návštěvníci se seznámí s uniformami a zbraněmi vojáků, prvorepublikovou módou, ale budou si moci vyzkoušet třeba i psaní na psacím stroji nebo práci na kolovrátku. Doprovodný program pak chystají loutkové divadlo či výtvarné dílny. Více zde.

Den otevřených dveří

O pátečním svátku otevírá své brány desítka institucí včetně mnoha ministerstev. Budou to například ministerstvo obrany nebo ministerstvo kultury. V prvním zmíněném na návštěvníky čeká například výstava o nasazení českých vojáků nebo ukázky současné vojenské techniky či prezentace hradní stráže. Na kultuře se zase chystají koncerty nebo loutkové divadlo. Otevřené bude například i Uměleckoprůmyslové muzeum. Více informací najdete na stránkách jednotlivých institucí.

Středočeský kraj

Za vojenskou technikou

Za historií i současností vojenství se můžete vypravit do Vojenského technického muzea v Lešanech nedaleko Benešova. Pro malé návštěvníky je připravena soutěžní stezka s celkem devíti stanovišti, na kterých jsou nachystány úkoly sportovního i vědomostního charakteru. Chybět nebudou ani ukázky vojenské techniky nebo výcviku služebních psů. Další informace naleznete zde.

Rytíři na hradě

Blíží se další ročník Křivoklaní na hradě Křivoklát, který tentokrát potrvá už od pátku. Nebudou chybět šermířské souboje, rytířská klání nebo ukázky výcviku dravců i koní. Na hradním nádvoří se chystá jarmark, na němž budete moci nakoupit nejrůznější rukodělné výrobky nebo se setkat s filmovými postavami. Děti se budou pak moci vydat na zábavnou rytířskou stezku. Co dalšího akce nabídne, se dozvíte zde.

Jihočeský kraj

Do středověku

Vyzkoušejte si, jakými dovednostmi musela oplývat rytířská družina nebo lovci ve středověku. Vyrazte v pátek na hrad Helfenburk, kde si během celého dne budete moci vyzkoušet třeba střelbu z luku a kuše, vrhání nožů nebo i rytířskou zbroj. Šermířská skupina pak předvede souboje, střelbu z dobových zbraní, svou sekyru si brousí i kat. Podrobnosti najdete na Facebooku.

Plzeňský kraj

Rytířský turnaj

Rytíři se svou družinou zavítají od pátku do neděle také do Plzně. Ocitnete se v roce 1618, kdy se do města sjíždějí udatní muži na jezdecký turnaj. Atmosféru jim pomohou dokreslit také tanečnice, kejklíři nebo dobové tržiště. Otrlejší se mohou těšit také na soudní proces s dívkou obviněnou z čarodějnictví. Pro děti jsou nachystány také tematické hry a mnoho dalšího. Více zde.

Karlovarský kraj

Do dopravního podniku

Na sobotu chystá Dopravní podnik Karlovy Vary den otevřených dveří. V rámci program se podíváte například do běžně nepřístupné strojovny lanové dráhy Imperial, budou rovněž vypraveny historické autobusy nebo možnost zkusit si autobus řídit. Pro děti jsou pak přichystány soutěže o ceny a další doprovodný program, při němž se určitě nudit nebudete. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Sportovní festival

V pátek do Litvínova dorazí putovní sportovní festival Wannado, který návštěvníkům umožní vyzkoušet si známé i méně známé aktivity. Součástí je také prezentace sportovních oddílů, to kdybyste děti chtěli někam přihlásit. Nebudou chybět ani konzultace s odborníky či trenéry, chystá se také překážková dráha nebo doprovodný program s nejrůznějšími soutěžemi. Nebude zapomenuto ani na handicapované. Podrobnosti najdete zde.

Liberecký kraj

Den v lese

Chcete strávit sobotu na čerstvém vzduchu? Pak vyrazte sázet stromky v Novém pralese, do kterého se dostanete z Plání pod Ještědem. Kromě výsadby je ale připravena také zábavná lesní hra pro děti, povídání o významu lesa, ale i drobné občerstvení. Více informací naleznete zde.

Královéhradecký kraj

Drakiáda

Podzim, to je čas pouštění draků. A na horách to fičí už pořádně. Vyrazte v sobotu na drakiádu do Špindlerova Mlýna, proběhne u dolní i horní stanice lanovky Medvědín. Připravena je také ukázka sokolnictví a výtvarná dílna. Jelikož po takovém programu vyhládne, budete si moct nad ohýnkem opéct buřty. Účastníci budou mít lanovku na Medvědín cenově zvýhodněnou. Podrobnosti zde.

Pardubický kraj

Podzimní slavnosti

Zámek Choltice bude o pátečním svátku hostit podzimní slavnosti, které mají podtitul návrat ke kořenům. Podíváte se při nich totiž do minulosti. Připomenete si první republiku, které je věnována výstava, chystá se také lidový jarmark, jenž nabídne tvořivé dílny pro děti i dospělé. Na nejmenší čeká i další program, a to v podobě loutkového divadla nebo různých pouťových atrakcí. Více zde.

Vysočina

Den na venkově

Vyrazte na zámek ve Žďáru nad Sázavou a nasajte atmosféru venkova, kterému se bude věnovat sobotní akce. Dozvíte se například, jak vypadá takové hospodaření na zámku a jak se pečuje o krajinu. Hlavním bodem pak budou rybí kulinářská show nebo ukázky práce koně v lese. Pravou atmosféru vsi pak nasajete mezi historickou zemědělskou technikou. Součástí je také jarmark a dílny pro skoro všechny věkové kategorie. Další informace zde.

Jihomoravský kraj

Břeclavské slavnosti

Svatého Václava budou oslavovat také 27. Břeclavské slavnosti, které potrvají až do neděle. Středobodem programu bude jarmark lidových řemesel, připravena je také multižánrová přehlídka kapel nebo dětský folklórní festival, během nějž proběhne krojovaný průvod centrem města anebo soutěžní přehlídka souborů. Více naleznete zde.

Olomoucký kraj

Indonéská džungle

Už jen měsíc se budete moci vypravit do Indonésie tou nejkratší cestou – skrze palmový skleník na Výstavišti Flora Olomouc, který imituje prostředí jihoasijské džungle. Tajuplná expozice odhaluje zákoutí nejen Indonésie, ale také Nové Guineje, Šalamounových ostrovů a dalších míst v Pacifiku. Součástí jsou také nejrůznější fotografie nebo autentické předměty, jako jsou luky, rituální sekery, čelenky a další zdobení. Více informací najdete zde.

Zlínský kraj

Narozeniny zoo

O víkendu bude kulaté 70. narozeniny slavit zlínská zoo. A oslava to bude velkolepá a bujará, dorazí třeba kouzelník, žongléři, chystají se také hudební vystoupení nebo bublinová show. Rovněž proběhnou speciální prohlídky zámku Lešná, při nichž se podíváte i do netradičních prostor a dospělí i děti budou moci prověřit své dovednosti a um v kreativních dílnách. Více najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Sokolnické lovy

Poslední zářijový víkend se na hradě Sovinec bude lovit. Zhlédnete sokolnické ukázky s lovením atrapy kořisti, s dravci se budete moci i vyfotit. Součástí akce budou také šermířská vystoupení nebo pohádka o Rumcajsovi nebo o koblížkovi. Své dovednosti návštěvníkům předvedou také fakíři a žongléři a mnoho dalších historických postav. Celý program najdete zde.