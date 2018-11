Taťána Marenčíková, Novinky

Show must go on

Těžko najdete jinde na světě tak širokou škálu kulturních akcí na jednom místě jako v Las Vegas. Koncerty světových hvězd, kouzelnická vystoupení té nejvyšší kvality a hlavně strhující umělecká představení moderního cirkusu v podání Cirque du Soleil. Nejlepší světoví artisté, opulentní kostýmy, poutavé příběhy a podmanivá hudba, to charakterizuje představení původně montrealské formace, která ve městě vystupuje s šesti stálými představeními. Protagonisté se přitom nepohybují jen na hranici lidských možností, ale často i za nimi. Alespoň zdánlivě.

Lasvegaské show mají styl.

FOTO: Novinky

V současnosti můžete vybírat z komornější barevné show Mystére vhodné i pro děti, lechtivé Zumanity, vodní O, hudebních Michael Jackson One a The Beatles Love a absolutně strhující Ka, kde nebudete věřit svým očím. Za zhlédnutí rozhodně stojí i půvabná vodní show Le Réve s dechberoucími skoky do vody, která ale již pod CdS nepatří. Ať už vyberete kterékoli z těchto představení, nemůžete šlápnout vedle. A jste-li ve městě alespoň dva večery, dejte šanci několika z nich. Nebudete litovat.

Nechte se oslnit



Ve Vegas mají muzeum, které vás zaručeně nebude nudit a při jeho procházení se možná navíc i opálíte. Venkovní expozice starých neonových vývěsních štítů byla ve městě otevřena v roce 1996 a těší se obrovské oblibě. Na jednom místě zde spatříte zašlou slávu zlatých dob města hazardu. Komentovaná prohlídka představí většinou stále fungující gigantické poutače kdysi nejznámějších podniků, které často uvolnily místo modernějším kasinům. Za mnohými se přitom skrývají nevšední příběhy.

Muzeum Neonů zaujme v denní i noční dobu.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Kolekce je navíc stále obohacována o nové exempláře a zamluvit si můžete i speciální fotografickou prohlídku. Hodně oblíbené jsou ty večerní, kdy neonové skvosty spatříte v celé jejich oslnivé záři.

Staré a nové Vegas

Las Vegas má v podstatě dvě centra – legendární Fremont Street a novější Strip. Historie Fremont Street sahá až do roku 1905, samotných počátků Vegas jako města v pravém slova smyslu. Záběr na ulici se zářící neonovou střechou uvidíte snad v každém filmu, který se v pouštním městě natáčel. Právě zde sídlí legendární kasina a ulice bouřlivě žije v kteroukoli noční dobu. Spoře oděné tanečnice, koktejly servírované v barelech, pouliční zpěváci a kejklíři, muži s kopyty a rohy zakrytí jen miniaturní bederní rouškou, nekonečné rozjívené davy a nad tím vším lanová dráha s „létajícími” turisty. Fremont Street prostě nejde slovy popsat, musíte ji zažít.

Co se stane na Fremont Street, zůstane na Fremont Street.

FOTO: Novinky

Strip je moderním hřištěm hlavně pro dospělé.

FOTO: Novinky

Zhruba o pět kilometrů dál se nachází luxusnější Strip. Právě sem jezdí pít, hrát a loučit se se svobodou zlatá mládež v limuzínách. Najdete tu magické fontány, vybuchující vulkán, repliku válečné lodi, pyramidy, Benátek nebo Eiffelovky plus ty nejlepší umělecké show a nejdražší hotely. Samozřejmě i modernější kasina s dechberoucími dekoracemi, květinovými kolotoči a další možnou i nemožnou parádou. Výhodou města je, že když už tu jednou jste, nemusíte tolik utrácet, abyste si ho užili. Vstup na většinu míst je zdarma bez ohledu na to, jestli jste přišli hrát nebo jen nevěřícně zírat. A že je na co.

Kdo si hraje, nezlobí



Las Vegas je ideálním místem na hrátky s pořádnými stroji. Ať už máte chuť budovat, nebo ničit, zde se nemusíte ostýchat. Pod vedením zkušeného instruktora se můžete posadit do kabiny velkého exkavátoru a až zvládnete bagrování a logistiku pneumatik, můžete rypadlo využít sofistikovaněji. Třeba ke vstřelení míče do basketbalového koše.

Las Vegas je plné hraček pro dospělé, stačí si jen vybrat.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Pokud jste spíš destruktivní typ a chcete beztrestně upustit trochu páry, nabízí se kompletní demolice auta dle vašich představ. Fanoušci motorů mají zase velmi široké možnosti zápůjčky pojízdných hraček od značek nejzvučnějších jmen.

Gastronomie

USA, to jsou především fastfoody, ale také jedny z nejproslulejších kulinářských legend. V Las Vegas samozřejmě najdete od každého trochu. Rychlé občerstvení tady ale zdaleka neznamená jen kuřecí nugety nebo smutné malé burgery. Tady mají opravdu dobré čuňárny. Trhané hovězí, křidýlka a žebírka pálivá jako samo peklo a k tomu kýble všemožných omáček a hory hranolků roztodivných tvarů. Samozřejmě se štědrou porcí roztaveného sýra navrch.

Místní laskominy stojí za nějaké to kilo navíc.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Na druhém konci spektra jsou pak šéfkuchaři s těmi nejlahodnějšími světovými recepty. Třeba tím na bramborovou kaši, za kterou by člověk údajně i vraždil. Ve Vegas potkáte lidi mnoha národů, a proto se zde sejdete i se značnou částí světové gastronomie.

Nákupy

Velká nákupní centra najdete v mladší části pouštního města téměř na každém rohu. Ta starší je zase útočištěm především outletových komplexů, kde pořídíte luxusní kousky za výrazně příznivější ceny. Možná už jste slyšeli doporučení vyrazit do města s párem triček a prázdným kufrem. A není to daleko od pravdy, zejména pokud vyrážíte na povánoční výprodeje.

Obchody značek zvučných jmen i turistický kýč za pár dolarů, ve Vegas si vybere každý.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Pěkné kousky samozřejmě seženete v průběhu celého roku, ale ceny, ze kterých vám polezou oči z důlků a bankovky samy z peněženky, na vás čekají na konci prosince a na začátku ledna. Jen si raději zapamatujte orientační body, abyste z obrovských komplexů trefili ven. Existují ale mnohem horší místa, kde se ztratit, než výprodejová „vesnička“...