mšv, Novinky

Millennium Bridge v anglickém Gatesheadu je připraven na všechny situace. Když je potřeba, aby pod mostem, který v roce 2002 otevřela samotná královna Alžběta II., projela loď, jeho pěší část se pomocí systému lan zvedne do výšky. Díky tomu se mu také přezdívá mrkající oko.

Millenium Bridge v anglickém Gatesheadu

FOTO: Profimedia.cz

Jak už název napovídá, most Henderson Waves v Singapuru byl zkonstruován tak, aby připomínal vlny. Nejenže tato všemožně zohýbaná konstrukce nabízí spoustu míst k sezení a výhledy na město, ale když ji večer nasvítí, mění se v úchvatnou zlatou ozdobu.

Most Henderson Waves v Singapuru v noci září odstíny zlaté.

Nedělají vám dobře ostré sešupy? Pak se raději vyhněte cestě po japonském mostu Eshima Ohashi, který od nájezdu působí skutečně strmě. Kdybyste ho ale pozorovali z dálky a z boku, vypadá už mnohem přívětivěji.

Most Eshima Ohashi v Japonsku vytváří dokonalou optickou iluzi.

O něco nudnějším dojmem pak může působit most U Bein, který mají v Myanmaru. Je celý dřevěný a stojí na vysokých kůlech v řece. Jedná se ovšem o kdysi nejdelší teakový most na světě a údajně i nejstarší — měří 1,2 kilometru a byl postaven zhruba v polovině 19. století. Pro místní je velmi důležitou spojnicí.

Myanmarský U Bein je údajně nejstarší teakový most světa.

Jako turistická atrakce slouží most Langkawi Sky Bridge sahající téměř do nebe. Je sice jen 125 metrů dlouhý, ale nabízí úchvatný výhled do malajsijské krajiny ve výšce 660 metrů. Návštěvníci k němu ale nejprve musejí vyjet lanovkou.

Langkawi Sky Bridge v Malajsii je čistě vyhlídkový most.

Dojmem nekonečna působí most přes americké jezero Pontchartrain, kterému se říká jednoduše Causeway. Ve své podstatě jde o dva souběžné mosty, z nichž ten delší je zároveň druhým nejdelším na světě. O žádnou velkou estetiku tu sice nejde, ale ani tak ho nelze opomenout.

Most přes americké jezero Pontchartrain působí nekonečně.

Když dojde řeč na skleněné mosty, přihlásí se o slovo Čína. V zemi lze najít doslova desítky skleněných mostů a vyhlídek, které slouží k potěše nebo vyděšení turistů. Ten vůbec nejdelší, měřící 487 metrů, se nachází v provincii Che-pej a jmenuje se Chung-ja-ku.

Skleněný most v čínské provincii Che-pej je nejdelším svého druhu na světě.

Podobně nebezpečně vyhlíží také nejdelší a nejvýše položený visutý most Evropy. Jmenuje se Trift, nachází se ve Švýcarských Alpách a na délku má 170 metrů. Slouží logicky jen pro pěší, ale přejít ho vyžaduje notnou dávku odvahy. Ocelová lana vypadají napnutá k prasknutí, o bezpečnost se ale není třeba bát.

Švýcarský Trift je nejdelším a nejvýše položeným řetězovým mostem Evropy.

Dalším evropským rekordmanem je viadukt Millau ve Francii. Se svými 343 metry od země po pilíře je nejvyšším mostem Evropy, svého času i celého světa. Tak či tak, na první pohled zaujme svým majestátním vzhledem a do kopcovité krajiny dobře zapadá.

Viadukt Millau zdobí krajinu Francie.

A ještě jednou Čína. Nanpu Bridge v Šanghaji není zajímavý ani tolik samotnou konstrukcí, ale spíš nájezdem, který tvoří velká spirála, až se z toho točí hlava. Je to kvůli úspoře místa, spirálovitá silnice ho totiž zabere mnohem méně.

Na šanghajském mostu Nanpu Bridge je nejzajímavější jeho nájezd.

