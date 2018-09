Aarhus, který se v roce 2017 stal jedním z Evropských hlavních měst kultury, neusíná na vavřínech a snaží se návštěvníkům i místním nabízet stále něco nového. Aktuálně je to tedy pobřežní koupaliště, nebo chcete-li veřejné lázně, s mořskou vodou. Podle turistického průvodce Lonely Planet se jedná o největší atrakci svého druhu na světě. Její součástí je padesátimetrový bazén, dětská brouzdaliště, kulatý potápěčský bazén a také dvě sauny.

The World's Largest Floating Seawater Baths Have Opened in Aarhus https://t.co/qR4TlS2Opn

Koupaliště se nachází na umělém ostrově v aarhuském přístavišti a dohromady pojme kolem 650 lidí. Jakmile se kapacita naplní, rozsvítí se u vstupu červené světlo a nově příchozí musejí počkat, než někdo z návštěvníků odejde. Nikoli ovšem ve frontě, promenáda u koupaliště je plná kaváren, bister a restaurací.

Jelikož Dánsko patří mezi největší průkopníky udržitelných zdrojů energie a nejvíce „zelené“ státy Evropy, je k prostředí přátelský i projekt městských lázní, zejména kvůli využití mořské vody. „V prvních týdnech navštívilo lázně více než 25 tisíc lidí. Je to oáza v nově vznikající čtvrti, která v následujících letech nabídne návštěvníkům další aktivity k trávení volných chvil,“ uvedl šéf pro sport a kulturu města Aarhus Rabih Azad-Ahmad.

Imagine something like the recently opened Aarhus Harbour Baths, built into the riverbank at The Forks in Winnipeg. @AceBurpeeShow https://t.co/D1Q5uiZ4Mw pic.twitter.com/GLDMhpLTcH