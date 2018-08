Novinky

Linka vstoupí do provozu 7. června 2019 a podle odhadů pražského letiště by ji mohlo v obou směrech využít kolem 43 000 cestujících ročně.

„Již za prvních sedm měsíců letošního roku došlo k meziročnímu navýšení počtu cestujících na přímých letech do USA a Kanady o 82 procent. Můžeme tak očekávat, že po spuštění nové linky do Newarku dojde k ještě dalšímu významnému nárůstu,“ říká předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Otevření nové linky podle něj potvrzuje velký potenciál přímých spojení mezi Českem a USA.

„S nadšením oznamujeme zavedení našich nových každodenních sezónních služeb z Prahy na naši základnu na letišti Newark,“ sdělil Marcel Fuchs z United Airlines.

Cestující z Prahy získají díky nové lince do Newarku jednoduché spojení do oblíbeného New Yorku, ale i možnost přestupu na navazující lety do dalších více než 60 destinací v síti United Airlines a jejich partnerů. S jedním přestupem tak mohou zamířit do dalších měst v USA, např. San Franciska, Los Angeles, Bostonu, Chicaga, Seattlu či na Floridu, ale také do Mexika nebo Karibiku.

V příštím roce tak budou moci cestující letět z Prahy přímo do tří destinací ve Spojených státech amerických – na newyorské letiště JFK s Delta Airlines, do Filadelfie s American Airlines a nově do Newarku s United Airlines.