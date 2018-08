Lucie Fialová, Právo

Právu to sdělil Stanislav Zeman, mluvčí Arcibiskupství pražského, které objekt vlastní. Slavnostní otevření je plánováno na 20. září. Rekonstrukce se dočkala i přilehlá kaple sv. Máří Magdalény. Uvnitř se opět budou odehrávat bohoslužby, které zajišťuje zbraslavská farnost. Počítá se i se svatbami.

„Našly se staré nástěnné malby, o kterých jsme neměli ani tušení. Také stopy původního rozdělení místností, například že kaple zasahovala do dvou pater. Některé malované stropy se podařilo zachránit, jiné ne, protože tam léta zatékalo a řádila dřevomorka. Drtivá většina podlah vzala za své,“ popisoval před časem Vladimír Kelnar, arcidiecézní konzervátor Arcibiskupství pražského.

Právě rozpínavost dřevomorky v zámku podle Zemana překvapila. „Byla například i v kameni,“ konstatoval. Minulý měsíc pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a starosta obce Věslav Michalik vložili do věže zámku odkaz příštím generacím. Do měděného tubusu byly zaletovány a do pozlacené makovice vloženy archivní dokumenty v češtině a latině vypovídající o životě církve, obce Dolní Břežany i rekonstrukci zámku.

Nechyběly ukázky bankovek od protektorátu po současnost, aktuální denní tisk, pamětní plaketa Dolních Břežan, obrázek svatého Václava, růženec, medaile s reliéfem svatého Vojtěcha nebo fotografie někdejšího pražského arcibiskupa Františka Kordače, který na břežanském zámku pobýval na sklonku svého života, a posledního arcibiskupa před záborem zámku Josefa Berana. Stalo se tak při příležitosti dokončování rekonstrukce střechy.

Vlastníci se měnili



Dvoupatrový zámek stojí na místě tvrze, která se poprvé připomíná v roce 1332 jako majetek pražského měšťana Menharta Olbramovice. Od roku 1356 do husitských válek patřil zbraslavskému klášteru. Roku 1715 jej od Jana Františka z Trautmannsdorfu koupil pražský arcibiskup František Ferdinand, hrabě Khünburg. Až do záboru minulým režimem tam pobývali arcibiskupové i nunciové.

V 70. letech u zámku vznikly ubikace a cvičné prostory pro příslušníky ministerstva vnitra, pohotovostní pluky a takzvané červené barety nasazené 17. listopadu 1989 proti demonstrantům na Národní třídě. V zahradě a parku byla postavena benzínová pumpa, garáže, sklady, psince či střelnice. V rámci restitucí pozemky i budovu zámku získalo Arcibiskupství pražské.