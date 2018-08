Válkou zdevastovaná syrská Palmýra přivítá turisty už příští léto

Už příští léto by se měli do syrské Palmýry navrátit první turisté, uvedly místní úřady. Ty se teď snaží, seč můžou, aby historické město zdevastované teroristy z Islámského státu daly do pořádku. Nabídka pomoci při obnově památky podle guvernéra provincie Homs Tala Barázího přišla i ze zahraničí.