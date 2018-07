Vídeňský Schönbrunn loni zaznamenal nový rekord návštěvnosti

Schönbrunn loni zaznamenal nový rekord návštěvnosti. Cestu si do vídeňského císařského zámku našlo v roce 2017 na 3,8 miliónu turistů, meziročně o 2,1 procenta více. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil provozovatel zámku SKB (The Schloß Schönbrunn Kultur - und Betriebsges).