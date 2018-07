mšv, Novinky

Město by chtělo díky novému nařízení mít přehled, kdo a kolik bytů pronajímá. Kdo by nemovitost v plánovaném registru nepřiznal, mohl by dostat pokutu až 1500 dolarů, v přepočtu přes 33 000 korun. Newyorská radnice se snaží celkový počet bytů užívaných ke krátkodobým pronájmům snížit, a to především kvůli neustále stoupajícím cenám nemovitostí.

Mnoho vlastníků bytů bere krok jako velmi kontroverzní, protože spousta jich pronajímá pouze pokoj, nikoli celý byt, a tento přivýdělek jim pomáhá s placením nájmu či dalších výdajů. „Krok radnice nás nepřekvapuje, protože rada dostala v rámci příspěvků na kampaň statisíce dolarů od hotelového průmyslu. Chce ochránit výdělky velkých hotelů, namísto svých občanů, kterým krátkodobé pronájmy pomáhají s placením účtů,“ uvedla mluvčí společnosti Airbnb Liz DeBold Fusco.

Co by to ovšem ve výsledku mohlo znamenat pro turisty? Spoustu pronajímatelů by registrace nemovitostí a podávání měsíčních hlášení mohla zcela odradit. Zatím totiž nebyla zveřejněna informace, co dalšího kromě registrace by je čekalo. Své byty by proto mohli stáhnout a návštěvníci by měli méně možností, kde se ubytovat. Někteří pronajímatelé se proti kroku ohradili, podle nich se jedná o porušení základních občanských svobod.

New York samozřejmě není jedinou metropolí, kde se proti krátkodobým pronájmům chystají zakročit. V Madridu plánují nová opatření, která by mohla zakázat až 95 procent prázdninových pronájmů. Restrikce plánují například i ve Valencii, od července jsou pronájmy bytů turistům zcela zakázány v Palma de Mallorca na Baleárách, možné je pronajímat pouze rodinné domky či chaty. [celá zpráva]