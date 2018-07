Kristýna Léblová, jdu, Novinky

„Mám to potěšení provázet mělnickým podzemím přesně od 22. března roku 2008, kdy podzemí bylo otevřeno pro veřejnost,“ přiznal Novinkám Kořenář, který je dnes v důchodu. Provázením si přivydělává, a navíc je to jeho hobby. Jako bývalý zeměměřič má i přehled o všem, co je možné na trase v podzemí nalézt: „Například zkamenělinu škebličky, která pochází z doby křídové, podle paleontologů je stará 80 až 95 miliónů let,“ uvedl.

Podzemí skrývá poklady staré milióny let.

FOTO: Novinky

Tou největší atrakcí pro návštěvníky je však bezesporu studna ze 13. století, která se v podzemí nachází. Se svou šířkou 4,54 metrů je nejširší studnou v Česku. Celková hloubka studny je pak 56 metrů. „Když to porovnám s naší mělnickou věží, tak ta je o devět a půl metrů vyšší, než je naše studna hluboká,“ tvrdí Kořenář.

Studna se nachází přímo pod hlavním náměstím, přesné místo zde označuje skleněná deska v kovovém rámu. Až do poloviny 16. století byla pro měšťany jediným zdrojem pitné vody. Ti se ke studni mohli dostávat přímo ze sklepů svých domů.

Pít z ní lze dodnes

Studna také dlouho ukrývala historický poklad z dob švédských tažení. „Část švédských vojsk roku 1643 tábořila tady na Mělníku, a protože přišli o hodně koní a nechtěli, aby se jejich děla dostala do rukou nepřítele, tak je naházeli do studny,“ vysvětlil Kořenář. V polovině 19. století byly zbraně vyzdviženy a v současnosti se nachází v místním regionálním muzeu.

Zajímavostí je, že podle rozborů, které si město v rámci zpřístupnění podzemí nechalo vypracovat, voda ze studny dosahuje nároků na kvalitu pitné vody a mohla by tedy svému účelu sloužit i dnes.

Podzemní prostory začaly pravděpodobně vznikat v době, kdy byl Mělník povýšen na město, tedy v druhé polovině 13. století převážně pod domy okolo náměstí. „Sloužilo, hlavně tedy sklepy pod měšťanskými domy, především jako skladiště vína,“ popsal Kořenář. Kromě toho měšťanům podzemí sloužilo i jako sklady či úkryt v dobách války.

Mělník je protkaný podzemními chodbami, zpřístupněno je ale pouze 150 metrů.

FOTO: Novinky

Celé podzemí zatím není zmapované, jeho délku je tak obtížné určit. Některé odhady mluví i o 45 kilometrech. „Nikoliv pouze chodeb, ale i sklepů, které jsou z devadesáti pěti procent pod měšťanskými domy trojpodlažní,“ upřesnil Novinkám Kořenář. Návštěvníci však uvidí jen zlomek, v současnosti je zpřístupněna jen trasa o délce 150 metrů, která vede přímo ke studni. I tak se lidé během prohlídky dostanou až do hloubky 8 a půl metrů.

Prohlídky do podzemí jsou možné celoročně, probíhají zpravidla každou hodinu od desíti do pěti.