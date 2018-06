mšv, Novinky

Jako důvod k zavedení nové regulace uvádí vedení společnosti mimo jiné málo místa v zavazadlovém prostoru na palubě letadla. Každá základní letenka tedy umožní vzít si s sebou pouze osobní věc – kabelku či batůžek, které se vejdou pod sedadlo. Pouze pasažéři, kteří si připlatí službu Wizz Priority, budou moci s příručním zavazadlem i na palubu. Cenové rozpětí příplatku se bude pohybovat mezi zhruba 130 a 311 korunami, při zakoupení až na místě vyjde na necelých 650 korun.

„Cílem nového opatření je zamezit prodlevám a zpožděním, které jsou s příručními zavazadly spojeny, a zvýšit tak spokojenost zákazníků,“ uvedla společnost v prohlášení. „Naší strategií je i nadále poskytovat co možná nejnižší ceny a zákazníkům nabídnout jen takové služby, které sami chtějí. To nám dává maximální flexibilitu při stanovení cen letenek,“ uvádí se dále v prohlášení.

Nová pravidla nejsou na poli nízkonákladových společností ničím novým. Podobný krok udělaly letos také aerolinky Ryanair, které chtěly rovněž minimalizovat zpoždění. Společnost ale nyní uvažuje o dalším prohloubení stávajících pravidel, protože na některých letech se musí u brány odbavit až 100 zavazadel, čímž vznikají nové problémy. [celá zpráva]

Společnost Wizz Air v lednu letošního roku uvedla, že celkový počet linek z Prahy omezí na tři. Dříve provozovala linky do několika italských destinací, ale například i do izraelského Tel Avivu, nejlákavější byla zřejmě linka na islandské letiště Keflavík. Od poloviny června zůstaly ovšem jen trasy do italského Bari, na londýnský Luton a do gruzínského Kutaisi. [celá zpráva]