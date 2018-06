Kam o víkendu s dětmi: Využijte volné vstupy, poznejte řemesla

Dětem po celoroční dřině konečně začínají prázdniny. Oslavit je můžete volným vstupem do několika objektů, například do Muzea hlavního města Prahy. Jedničkáři mohou zdarma zase do zoologických zahrad v Děčíně nebo Ústí nad Labem. Začíná také řada letních akcí, ve skanzenu v Kouřimi třeba řemeslné soboty, v Liberci pak pravidelné podvečerní prohlídky.