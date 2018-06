Na jihu Francie sklízejí růže pro nejslavnější parfém světa. Kvetou pouze měsíc

Každé jaro provoní jih Francie lány růže stolisté, přezdívané májová. To proto, že během roku kvete pouze po zhruba tři až čtyři týdny právě v květnu. Za tu dobu ji musejí pracovníci kolem městečka Grasse sklidit, protože se používá do mnoha parfémů, ale především je klíčovou složkou toho nejslavnějšího, Chanelu No. 5, píše agentura AP.