mšv, Novinky

Ještě před několika měsíci se Japonci a Singapurci dělili o první místo. Obyvatelé země vycházejícího slunce ale nyní mohou bezvízově cestovat do rekordních 189 zemí, podle britského Telegraphu nejnověji například do Uzbekistánu, podle serveru Quartz také do Beninu, který splnil japonské podmínky pro bezvízový styk v dubnu. Singapur a Německo se dělí o druhé místo s bezvízovým přístupem do 188 zemí.

Třetí příčku sdílejí Finsko, Francie, Itálie, Jižní Korea, Španělsko a Švédsko, jejichž obyvatelé mohou bezvízově do 186 zemí. Špatně si ale nevede ani Česká republika, která společně s Maltou a Novým Zélandem obsadila sedmé místo. Češi mohou bez nutnosti zařizování víza vycestovat do 182 zemí.

Naopak nejhůře si vedou zejména africké či blízkovýchodní země, jako jsou Súdán (39 zemí), Jemen (37 zemí), Pákistán (33 zemí) nebo Somálsko a Sýrie (oboje 32 zemí). Vůbec nejslabší pas mají ale v Afghánistánu a Iráku, kde mohou obyvatelé bezvízově jen do 30 zemí.

Největšími skokany v síle pasu jsou podle společnosti Henley & Partners Ukrajina, která poskočila o 20 míst, Gruzie o 19 a Čína o 17.