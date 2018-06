Madeira

V sezóně se na Madeiru dostanete přímým letem Praha – Funchal za čtyři a půl hodiny. Cena zpáteční letenky od 7600 Kč. Pokud pro vás čas není problém, s delší čekací dobou v Amsterdamu ji pořídíte za polovic.

Na Madeiře se platí eurem. Ubytování střední kategorie lze sehnat od tisícikoruny za noc.

Do země se dostanete na občanský průkaz a mobilní telefony fungují stejně jako v ČR. Žádná speciální očkování nejsou nutná, nepotřebujete ani adaptéry do zásuvek. Na Madeiře je o hodinu méně oproti ČR.

Labužníci by si neměli nechat ujít vyhlášenou restauraci Quinta do Furao na severu. Dostanete v ní to nejlepší churrasco – kousky nízkého roštěnce obalené v soli a česneku, opečené nad ohněm. Bonusem k tomu je nádherný výhled.

Pronájem auta stojí od 750 korun na den, při cestách do hor se vyplatí zvolit model s vyšším výkonem.

Obousměrná jízdenka trajektem na ostrov Porto Santo vás vyjde zhruba na 50 eur. Vyplatí se koupit ji na konkrétní den dopředu.

Exotické květiny jsou jedním z hlavních vývozních artiklů ostrova. Orchidejemi, streliciemi a proteami si můžete udělat radost nejen během samotného pobytu, ale přivézt si je i jako originální dárek domů. Ceny jsou oproti českým úsměvné a v letištní hale vám je bezpečně zabalí na cestu.

Hlavní sezóna je od dubna do října, kdy je méně srážek. Nejoblíbenějšími termíny jsou období slavností: Karneval (7 až 14. února), Festival květin (19. dubna až 6. května) a Festival vína (26. srpna až 8. září). Madeiru ale můžete díky příznivým teplotám navštívit v podstatě kdykoli.