Jakub Kynčl, Novinky

Protihluková sluchátka

Dost pravděpodobně nejlepší gadget do letadla vůbec. K čemu vám jsou klapky přes oči, když řadu před vámi celý desetihodinový let prokřičí malé dítě? V dnešní době se už výrobou sluchátek, které neutralizují zvuky z okolí, zabývá mnoho firem. Nejsou sice stoprocentní, ale na rozdíl od špuntů vám nebudou dělat problémy s tlakem v uších. A to milé děťátko před vámi aspoň částečně „zneutralizují“. Nejsou závislé na třídě ve které cestujete, a tak vám mohou pomoci při každém letu. Pro pravidelné cestování letadlem nezbytnost. Čestné skautské.

Dlouhé lety jsou bez odhlučňovacích sluchátek často peklo na zemi...

Chuť umami

S tímto slovem, které nic neřekne minimálně 90 procentům naší populace, se měli možnost setkat nejčastěji pasažéři aerolinek British Airways. Ty si nechaly udělat před lety studii, proč chutnají jídla jinak na zemi a v běžné letové hladině. Na vině má být podle výzkumu jiný tlak v letadle, který mění vnímání chuťových buněk.

Umami - tzv. pátá chuť

V této souvislosti se rozhodly BA využít tzv. pátou chuť, objevenou japonským vědcem Kikunaem Ikedou před více než sto lety - umami. Speciální pastou s touto chutí začaly dochucovat jídla, aby chutnala stejně výrazně jako na zemi. Podle mnohých šéfkuchařů šlo skutečně o velký krok v rámci „letadlové gastronomie“ a ukázku toho, že servírování chutného jídla v 10 až 12 kilometrech nad zemí je docela věda. A pokud si chcete tuto chuť vyzkoušet ve svém domácím vaření, není tak velký problém pastu sehnat, ale opatrně s ní. Osobní zkušenost.

Bar na palubě

Co chutná ve 12 kilometrech nad zemí lépe než dobře dochucené jídlo? Dobře namíchaný koktejl. A když píšu koktejl, nemám tím na mysli tradiční „míchačku“ v podobě plechovkové coly a miniaturní půldeckové lahvičky z výběru „co nám zbylo z předchozího letu“. Je trochu paradoxní, že s nápadem baru na palubě přišly aerolinky z poměrně konzervativní země, kde alkohol rozhodně nevévodí žebříčkům prodejů. Řeč je totiž o Emirates, aerolinkách sídlících v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.

Dát si v letadle na baru čerstvě připravené mojito je zážitek, který jistě nadchne nejednoho cestujícího.

Když tyto aerolinky ze Zálivu dostatečně načančaly svou obchodní (business) třídu, přišlo na řadu něco, čím se trefily do noty obrovskému množství cestujících, Čechů nevyjímaje. Ve vybraných letadlech tak vznikly drobné, ale velmi dobře zásobené bary, kde si můžete sednout na židličku a povídat si s barmankou-letuškou či s nějakým z dalších cestujících. Právě na tomto místě čas do cílové destinace utíká asi vůbec nejrychleji a ano, tímto barem jsou vybaveny i Airbusy A380, které operují mezi Prahou a Dubají.

Cestovní polštářky

Jen těžko bychom dohledávali, kdo byl vynálezcem cestovního polštářku. Jisté je, že za posledních deset let bylo vyrobeno více druhů cestovních polštářů než v celé historii. Když se podíváte na portály typu Kickstarter, tak neustále uvidíte nějaké neskutečně inovativní cestovní polštáře, při jejichž použití budete při příletu ještě odpočatější než jste byli před samotným letem. A možná vám ještě jen tak mimoděk srovnají vaše pochroumaná záda. Cenovka je samozřejmě několikrát vyšší než v případě těch tradičních nafukovacích, kterým ještě zcela neodzvonilo. Pokud máte prostřední místo, jste na dálkovém letu, padá vám hlava na sousedy a vaše sedadlo nemá polohovací opěrku, budete za něj ještě rádi.

Cestovní polštářky už dnes v letadlech vídáte méně, někteří na ně však stále nedají dopustit.

Závan budoucnosti

Jako pátý bod jsem si vybral novinku, která se v současné době teprve testuje v prvních letadlech. Z pohledu pravidelného cestujícího ale doufám, že se expresní rychlostí rozšíří do všech koutů světa, včetně toho našeho. Řeč je o zavazadlovém systému ECOS. Že vám to nic neříká? I já jsem se s touto inovací seznámil teprve koncem loňského roku a o to více mě nadchla. ECOS je zkratka pro Efficient Cabin, Open Space. Česky jde přeneseně o zefektivnění zavazadlového prostoru v kabině.

Systém ohlásí, kdy je část zavazadlového prostoru již plná. Díky tomu ji lidé už zbytečně neotevírají, a neztrácí se tak čas.

Jak to tedy celé funguje? Úplně jednoduše. Když je v dané zavazadlové přihrádce prostor, svítí stále zeleně. Ve chvíli, kdy je již zcela zaplněna zavazadly, zelená signalizace zhasne. Do budoucna by pak mohly existovat i odlišné verze, operující třeba s barvami semaforu. Podle tvůrců však tento drobný vynález zrychluje proces nástupu do letadla, a navíc prý i zvyšuje kapacitu úložného prostoru až o 40 procent. Těžko říci, zda by toto číslo platilo i na charterových letech Čechů obtěžkaných vodními dýmkami a pergameny z banánových slupek z Egypta. Jisté ale je, že právě tyto maličkosti budou dělat v budoucnu naše létání pohodlnějším.

Vždyť to není vše...

Není pochyb o tom, že existují faktory, které změnily letadlovou dopravu daleko více. Ať už jde o nástup nízkorozpočtových aerolinek a jejich striktní omezení na zavazadla či teroristické útoky, které zcela změnily úroveň bezpečnostních opatření na letištích. A skoro už zapomenut je také letoun Concorde, který rapidně zrychlil dálkovou leteckou dopravu. Stačila však jedna nehoda a byl všemu konec. Dnes jsme se však podívali na letadlovou dopravu spíše trochu růžovou optikou...