mšv, Novinky

Norská nízkonákladová společnost Norwegian nedávno přepisovala rekord v podzvukovém transatlantickém letu. Cestu mezi New Yorkem a Londýnem urazilo její letadlo za úctyhodných pět hodin a devět minut. [celá zpráva]

Řada linek se ale naopak spíše protahuje a cestující na palubě letounů stráví mnohdy více času než v minulém století. Například nepřetržitý let z New Yorku do texaského Houstonu trvá dnes skoro čtyři hodiny. Server Business Insider poukazuje na to, že v roce 1973 to bylo kolem dvou hodin a 37 minut, což je poměrně velký rozdíl.

Menší rozdíly panují například na lince z Londýna do Edinburghu, kam dnes cestující dorazí o 10 minut později než v polovině 90. let. Let z Madridu do Barcelony je rovněž delší, než tomu bylo v 90. letech, a to o 20 minut.

Společnosti hodně ušetří

Business Insider poznamenává, že se lety prodloužily kvůli úspoře paliva a snížení nákladů. Při pomalejším letu je totiž spotřeba menší.

Například aerolinky Northwest Airlines ušetřily v roce 2008 při letu z Paříže do Minneapolis až 162 galonů paliva, když pilot snížil průměrnou rychlost z 872 kilometrů v hodině na 856 kilometrů. Cestující sice strávili na palubě o osm minut více, ale společnost ušetřila skoro 9000 korun.

Za celý rok pak díky snížení rychlosti ušetřily Northwest Airlines na lince mezi Los Angeles a Havají přes 8,5 miliónu korun. Některá letadla byla dokonce vytvořena tak, aby létala pomaleji a spotřebovala méně paliva.

Za delší lety může také přeplněný vzdušný prostor, který například neumožňuje využívat různé zkratky, nebo povětrnostní podmínky, které vedou ke zpoždění.

Není to však tak černobílé. „Na některých linkách trvá cesta opravdu déle, ale dnes máme mnohem více dálkových letů, než bývalo v minulosti. Vždyť v roce 1960 byste na cestě z Londýna do Bangkoku měli čtyři mezipřistání. Ale dnes je snad každé druhé velké město spojeno buď nepřetržitým dálkovým letem nebo je na trase jen jedna zastávka,“ uvedl pilot Patrick Smith.