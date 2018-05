mšv, Novinky

Tulum, který leží na březích Karibského moře, byl jedním z posledních měst, které Mayové mezi 13. a 15. stoletím vybudovali. V průběhu staletí ale dostala památka na poloostrově Yucatan pořádně zabrat. Neprospělo jí silné slunce, kvůli kterému vybledly nebo zcela zmizely kdysi pestrobarevné nástěnné malby. Vysoká vlhkost a časté srážky během dešťové sezóny k lepšímu stavu památky rovněž nepřispěly.

„Pořizujeme termální fotografie, díky kterým můžeme vidět, jak se liší teploty na povrchu zdí. Během dvou hodin se hodnoty mohou změnit klidně z 20 stupňů Celsia na 30,“ popisuje jedna z restaurátorek Patricia Meehanová. Právě velké teplotní skoky mohou za blednutí maleb. „Provádíme zde také další nezbytnou údržbu. Například opatřujeme střechy voděodolným povrchem,“ dodala Meehanová.

Hlava na hlavě. Tulum se těší u turistů velké popularitě.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Mexický národní institut antropologie a historie se v Tulumu aktuálně zaměřuje na chrám jednoho z bohů, kde se experti snaží zvrátit zub času. Ačkoli restaurátoři ochrání malby od dalšího blednutí, původní sytost jim už nevrátí.

Expertům ovšem dělají starost také kyselé deště, které by mohly způsobit, že nápisy a malby na pyramidách do 100 let zmizí. Ohrožen je nespočet mayských památek, z nichž jsou některé i 4000 let staré.[celá zpráva]