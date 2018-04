Lipenskou Stezku korunami stromů doplní ptačí stezka

Společnost Lipno servis investuje do letní sezóny osm miliónů korun, nejvíc do nové arény na plážový volejbal. Na Stezce korunami stromů, kterou za šest let existence prošlo přes 1,2 miliónu lidí, vzniká nová ptačí stezka. Na jaře i v létě budou v areálu desítky programů pro rodiny s dětmi, jako Lipno Sport Fest, závody dračích lodí či slavnosti dřeva. Uvedli to zástupci areálu.