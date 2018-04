mšv, Novinky

Celý název rýžových teras, který zní Lung-šeng Lung-ťi, se doslova překládá jako dračí hřbet. Je to kvůli zvlněnému a klikatícímu se terénu, který mytické stvoření připomíná. Pole byla založena už před více než 2300 lety a do dnešní doby přetrvala prakticky nezměněná. Terasy v současnosti zabírají kolem 1174 hektarů a sahají až do výšky 1200 metrů nad mořem.

Dvě tisíciletí přežily terasy zřejmě i z důvodu, že neexistuje žádný moderní způsob, jak pole obdělávat. Díky tomu se zachovaly tradiční postupy i způsob života farmářů a obyvatel z oblasti. Podle kanálu China Central Television mnozí lidé v okolí ještě uctívají horské bohy, kteří drží nad terasami Lung-ťi ochrannou ruku a pole díky nim prosperují.

Ačkoli se jedná primárně o způsob obživy, svou krásou dokázala rýžová pole uchvátit už mnoho turistů. I toho se snaží farmáři a obyvatelé využít a návštěvníky přilákat. To se jim, snad i bez jejich většího přičinění, daří. Primárně na terasy míří sice turisté ze zbytku Číny, ale magickou a mystickou atmosféru dračího hřbetu objevují cestovatelé z celého světa. Nyní, když byly navíc terasy vyhlášeny světově důležitou památkou, dá se očekávat, že se počty turistů ještě zvýší.

Další i na seznamu UNESCO



Nejedná se navíc o jediná terasovitá rýžová pole, která v Číně stojí za návštěvu. Na seznam kulturního dědictví UNESCO se dostala třeba i část polí v provincii Jün-nan, která se rozpínají na mnoha kilometrech podél Červené řeky. Tamní pole mají být stará dokonce přes 2500 let. [celá zpráva]

Dále patří mezi nejvýznamnější Chanijské rýžové terasy v Chung-che, které jsou od roku 2013 rovněž zařazeny na seznam UNESCO. Podle organizace se má jednat o jeden z vůbec nejstarších příkladů užití teras pro pěstování rýže. [celá zpráva]