mšv, Novinky

K původní barvě by se věž mohla vrátit během nadcházející tříleté rekonstrukce. Aktuální nátěr by se jednoduše přetřel a vrátil do podoby, s nímž přišel Eiffel. Ten věřil, že viditelná rez by narušila celkový estetický dojem ze stavby, proto se rozhodl proces rezavění zakrýt červenou.

Eiffel zemřel v roce 1923 a věž byla v roce 1954 přetřená na jiný odstín, aby lépe zapadla do města. Za dobu své existence už ale vystřídala hned několik barev od hnědočervené, okrové, kaštanově hnědé až po tu aktuální.

Co se ale týče současné barvy, nepanuje jednotný názor. Daily Mail, který informaci zveřejnil, ji označuje za hnědou, oficiální stránky ji popisují jako bronzovou. Někomu může zase připadat jako šedá nebo hnědočervená.

Zda ovšem Eiffelovka kompletně změní vizáž, úřady zatím nepotvrdily. Jisté ovšem je, že se během rekonstrukce bude znovu natírat — a jako vždy celá ručně.