Na Portáškách v Krkonoších vzniká nová turistická atrakce

Nad Velkou Úpou u Portášovy boudy začaly tento týden přípravné práce před zahájením výstavby nové krkonošské atrakce, která má přitáhnout do této části horského střediska Pec pod Sněžkou rekreanty a turisty. Naučná stezka za 40 miliónů korun by měla být hotova do letních prázdnin. Uvedl to starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek.