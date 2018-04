mšv, Novinky

V projektu nazvaném Copenhagen Islands se spojili australský architekt Marshall Blecher s Magnusem Maarbjergem z dánského designerského studia Fokstrot. Ostrůvek o rozloze 20 metrů čtverečních má rozšířit veřejný prostor kodaňského přístavu.

„Prototyp byl zamýšlen jako místo, kde mohou odpočívat kajakáři, plavci, kde se lze slunit, rybařit nebo pořádat drobné události,“ okomentoval myšlenku Blecher.

Ostrůvků by mělo vyrůst celkem devět, každý bude mít jiný účel.

Celý projekt, jenž počítá s celkem devíti podobnými ostrůvky, má zatraktivnit vodní plochu přístavu. „Chtěli jsme vnést život do neuvěřitelně se rozvíjejícího kodaňského přístavu a zároveň ho obohatit o jakýsi zábavní aspekt, který se během jeho rozvoje ztratil,“ dodal Blecher. Každý z ostrovů by měl vypadat trochu jinak a měl by mít i odlišný účel. Některý bude disponovat pódiem, jiný malou plovoucí kavárnou nebo saunou.

Koncept plovoucích ostrovů by se mohl ujmout i v dalších městech.

Ostrovy jsou údajně navrženy tak, aby se daly i spojit dohromady v případě konání nějakého festivalu či jiné společenské události. Blecher se domnívá, že by se tato myšlenka mohla adaptovat i v jiných městech než jen v Kodani.

„Moje domovské Sydney má enormně velký a nádherný přístav. Dominují mu však pobřežní vily a také řady nevyužívaných jachet,“ tvrdí Blecher. Podobný projekt by při tom mohl na moře vnést více života.

V Kodani v současnosti vzniká i další pozoruhodná atrakce. Je jí komplex Amager Bakke, který má přetvářet odpad v energii, ale zároveň disponovat sjezdovkou, turistickým trekem nebo několika podniky. Otevřít by se měl letos na podzim.