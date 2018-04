Kateřina Lefebvre, Právo

První vítězné oblouky v novodobé historii se v Paříži objevily v 17. století, kdy je Ludvík XIV. na počest svých válečných vítězství v zahraničí nechal postavit u starých městských bran. Každý, kdo vstoupil do města, si tak měl uvědomit jeho slávu, moc a význam. Z původně plánovaných pěti však byly dokončeny jen dva – Porte Saint­ Martin a Porte Saint­ ­Denis. Přestože se dochovaly do dnešních dnů, do okrajových částí Paříže k nim moc turistů nezavítá. Stále ale představují předobraz svých pozdějších a slavnějších následovníků.

Arc de Triomphe du Carrousel

Dva ze tří oblouků v centru Paříže jsou spojeny s Napoleonem. Ten menší stojí osamoceně západně od Louvru na počátku Tuilerijských zahrad. Když však byl roku 1809 dostavěn jako připomínka Napoleonových vítězství, tvořil monumentální vchod do velkolepého Tuilerijského paláce. Ten však v roce 1871 shořel a osud oblouku byl ohrožen. Nakonec ale bylo obecně odsouhlaseno, že zůstane.

Arc de Triomphe du Carrousel je navržen podle římského oblouku Septimia Severa.

FOTO: Profimedia.cz

Oblouku vévodí sochá čtyřspřeží.

FOTO: Profimedia.cz

Podoba i proporce této stavby jsou odvozeny z římského oblouku Septimia Severa. Jeho autoři, architekti Charles Percier a Piere-François-Léonard Fontaine, záměrně zkopírovali i další prvky předlohy.

Prohlédnout si lze basreliéfy zobrazující slavné bitvy, ať už se jedná o střet u Ulmu, bitvu u Slavkova, či výjevy z Napoleonova vstupu do Mnichova a Vídně, ale i obraz Setkání dvou císařů a Prešpurský mír. Osm sloupů z červenobílého mramoru nese osm mužů, zastupujících vojáky jednotlivých divizí Velké armády, a celému oblouku dominuje bronzové čtyřspřeží.

To původní pocházelo z baziliky svatého Marka v Benátkách. Protože však roku 1815 musela Francie tuto válečnou kořist vrátit na původní místo, byla o třináct let později nahrazena novým z dílny Françoise Josepha Bosia. Vzniklo na připomínku bourbonské restaurace. Reprezentuje zosobnění Míru, řídící čtyřspřeží s pozlacenými bohyněmi vítězství na každé straně.

L'arc de Triomphe de l'Étoile

Roku 1806 nařídil sám Napoleon, aby byl postaven monumentální vítězný oblouk k oslavě úspěchů Velké armády. Jako ideální místo pro něj se jevil vršek Champs­Élysées, kde by působil jako důstojné ukončení této elegantní třídy a zároveň tvořil protipól náměstí Concorde.

Základní kámen k ohromnému projektu byl položen 6. srpna 1806, ale vzápětí začala stavbu provázet série problémů. Architekti Jean François­Thérese Chalgrin a Jean­ ­Arnaud Raymond se shodli na inspiraci římským Titovým obloukem, rozcházeli se však v detailech, jako bylo např. umístění antických sloupů. Spor vyřešil až 27. března 1809 císařský dekret, který oficiálním architektem oblouku určil Chalgrina.

Význam a váhu, které Napoleon oblouku připisoval, dokazuje i fakt, že když v roce 1810 přijel do Paříže se svou novomanželkou, rakouskou arcivévodkyní Marií Louisou Habsbursko-­Lotrinskou, trval na tom, že do hlavního města Francie vstoupí právě tímto obloukem. Ten však měl k dokončení ještě hodně daleko, a tak na jeho základech narychlo vyrostla maketa v reálné velikosti ze dřeva a nabarveného plátna.

Nejznámější z vítězných oblouků se nachází na jednom konci bulváru Champs-Élysées.

FOTO: Profimedia.cz

S pádem říše roku 1815 přišlo i několikaleté přerušení stavby. Práce pokračovaly teprve od roku 1833 a dokončeny byly až o šest let později. Tehdy také byly určeny sochy, které se měly na oblouku objevit.

K nejvýraznějším prvkům tu patří basreliéf zpodobňující Odchod a návrat francouzské armády. Na alegorických výjevech lze najít i obrazy s názvem Vítězství Napoleona, Odchod dobrovolníků 1792, Obrana a Mír či Bitva u Slavkova. Svoji definitivní podobu však tzv. Velký vítězný oblouk získal až v roce 1835, kdy padlo rozhodnutí vyrýt do klenby názvy 128 bitev, které proběhly v době republiky i říše, doplněné jmény 660 generálů, kteří v nich bojovali.

S obloukem byl nakonec spojen nejen Napoleonův život, ale i jeho konec. Právě odtud vyšel 15. prosince 1840 smuteční průvod, který nesl ostatky slavného vojevůdce na místo jeho posledního odpočinku v Invalidovně.

Začátek svého velkolepého pohřbu si tu naplánoval i Victor Hugo. Dle jeho přání byly jeho ostatky vystaveny po dobu 24 hodin na vrcholu Vítězného oblouku, kde je hlídala skupina mladých básníků v řeckých tórách.

Úchvatný oblouk, postavený záměrně v přesně propočítaných úhlech a rozměrech tak, aby ohromil návštěvníky, skrývá ve svých útrobách muzeum. V něm je možné se dozvědět mnohé o historii stavby, ale i o důležitých událostech, které se tu odehrály. Z jeho vrcholu se nabízí i jedinečný pohled na Paříž.

Grande Arche

Konec osy spojující Louvre, Tuilerijské zahrady, náměstí Concorde, Champs­Élysées a futuristickou pařížskou čtvrť La Défense tvoří moderní verze vítězného oblouku 20. století, zvaná Velký oblouk či Velká archa.

V rámci příprav oslav dvoustého výročí Velké francouzské revoluce byla vypsána architektonická soutěž na vytvoření nového symbolu La Défense. Z mnoha návrhů byl vybrán projekt dánského architekta Johana Otty von Spreckelsena, který uspěl s prostou krychlí, jež v sobě oslavuje sílu i jednoduchost a představuje okno do budoucnosti.

Grande Arche a futuristická pařížská čtvrť La Défense.

FOTO: Profimedia.cz

Spreckelsen však brzy onemocněl a jeho ideu realizoval francouzský architekt Paul Andreu. Pod jeho vedením vyrostla na základech hlubokých třicet metrů betonová konstrukce dlouhá sto deset metrů, pokrytá carrarským mramorem a sklem.

Pro lepší představu o její velikosti si představte, že by se do ní na výšku a šířku vešla celá katedrála Notre­ ­Dame. Návštěvníkům se z její terasy nabízí nádherný výhled na Vítězný oblouk, obelisk na Concordu, Louvre i okolní originální stavby. Své místo tu našlo i muzeum výpočetní techniky, restaurace, konferenční sál a severní strana nabízí 30 000 metrů čtverečních kanceláří.

Moderní vítězný oblouk Grande Arche zažil od roku 1989 už několik nehod.

FOTO: Profimedia.cz

Tento moderní vítězný oblouk byl otevřen 14. července 1989, ale už roku 2004 proběhla první studie, která prokázala jeho nebezpečí. Mramorové dlaždice totiž špatně odolávají počasí i znečištění ovzduší, takže více než patnáct procent z nich se rozpadá.

Bylo nutné tento materiál nahradit odolnější žulou. Proslýchá se, že potíže tu zažila i Margaret Thatcherová, která uvázla na toaletách, a její ochranka musela rozbít dveře. Po nehodě výtahu roku 2010 musel být navíc uzavřen i přístup na střechu, ale dnes už je tzv. La Promenade o rozloze tisíc metrů čtverečních otevřená pro návštěvníky.