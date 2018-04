mšv, Novinky

V minulosti se už okružní plavba po všech sedmi kontinentech konala. V roce 2017 ji pořádala společnost Mundy Cruising a trvala neuvěřitelných 357 dní. Plavba od Silversea sice není tak ambiciózní, ale i se svými 140 dny je poměrně dost pompézní. Loď pojme celkem 382 pasažérů a ceny základních kajut začínají na 49 000 librách a nejluxusnější budou za 180 000 (5,22 miliónu korun).

Celkem se loď zastaví v 32 zemích a 62 různých přístavech. Vyplouvá se 6. ledna 2020 z floridského Fort Lauderdale. Trasa bude pokračovat Karibikem podél pobřeží Jižní Ameriky. Z argentinského Puerto Madryn zamíří parník na otevřené moře na Falklandy a odtud právě do Antarktidy. Do ní by měla loď dorazit 5. února.

Z ledového kontinentu bude cesta směřovat zpět do Argentiny a dále přes Pacifik do Oceánie, Austrálie, Indonésie, přes Indický oceán, Rudé moře do Středozemního moře. Ve finále by měla loď zakotvit 25. května v Amsterdamu.

Na pevnině budou moci pasažéři podniknout různé exkurze. Například v jihoamerické Patagonii to bude let vrtulníkem nebo projížďka na koni. Loď disponuje restauracemi, kasinem, lázněmi, fitness centrem nebo plaveckým bazénem. Podle mluvčího společnosti Silversea se kapacita rychle plní, ale stále ještě zbývá dost míst.